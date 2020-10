Questo aggiornamento per Windows 10 è irreversibile

Microsoft ha iniziato la diffusione di un aggiornamento facoltativo di Windows 10 e Windows Server che una volta installato non può essere rimosso. L’update rimuove Adobe Flash dal sistema operativo dell’azienda di Redmond e ne impedisce la reinstallazione.

Gli utenti che utilizzano Windows 10 e Windows Server possono finalmente decidere di installare il pacchetto di aggiornamento KB4577586. Disponibile con il nome abbastanza esplicativo di “Update for the removal of Adobe Flash Player: October 27, 2020” fa esattamente quello che ci si aspetta: elimina dal sistema operativo ogni traccia della tecnologia Adobe Flash.

Una volta installato, l’aggiornamento è irreversibile! Gli unici modi per poter utilizzare nuovamente la versione di Adobe Flash inclusa in Windows sono il ripristino ad una versione precedente del sistema operativo oppure una completa reinstallazione. Pensateci bene, quindi, prima di correre ad installare l’update.

Secondo BleepingComputer, che ha cercato di scoprire quali aspetti di Windows vengano impattati dall’aggiornamento, l’unica differenza reale è la sparizione della versione di Flash Player a 32 bit integrata nel Pannello di Controllo.

La versione di Flash integrata nei browser come Edge e Chrome rimane attivabile e funzionante. Inoltre, ogni versione standalone di Adobe Flash installata manualmente non viene rimossa. L’aggiornamento colpisce, dunque, solamente gli utenti che non hanno deciso volontariamente di installare la componente Adobe ma la ritrovavano comunque integrata a sistema.

Ricordiamo che Adobe Flash non è più supportato dalla casa produttrice e praticamente nessun sito web moderno utilizza questa tecnologia. Non si tratta quindi di una perdita di cui la maggioranza degli utenti si accorgerà.

Microsoft ha affermato che invierà l’aggiornamento tramite Windows Update o WSUS per una maggiore diffusione nel 2021, ovvero al raggiungimento della fine del ciclo di vita di Adobe Flash. Al momento l’unico modo di installare l’aggiornamento è quello di scaricarlo dal Microsoft Update Catalog.