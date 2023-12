Windows 11 si potrà reinstallare da Windows Update, senza perdere nulla

Reinstallare Windows può essere una bella noia: è una procedura relativamente lunga e che implica (quasi sempre) la perdita dei file sul PC. Per fortuna, sembra che le cose stiano per cambiare, grazie a Windows Update.

La novità è stata scovata in una delle ultime versioni beta del sistema operativo e, sebbene non ancora funzionante e pienamente implementata, sembra che farà tirare un sospiro di sollievo agli utenti molto presto.

Secondo quanto riportato, l’ultima beta di Windows 11 aggiunge un’opzione chiamata “risolvi i problemi tramite Windows Update”, che appunto permetterebbe di reinstallare Windows 11 alla versione attuale (quindi non ci saranno da fare ore e ore di aggiornamenti) conservando file, applicazioni e impostazioni”.

Sembra che Microsoft abbia quindi studiato un modo per reinstallare il sistema operativo senza unità esterne o download aggiuntivi. Dato che la novità è ancora nelle prime fasi di sviluppo mancano dettagli specifici, come ad esempio se il sistema operativo è in grado di “autoripararsi” senza nemmeno bisogno di un ravvio, la durata del processo e se, tutto considerato, sia effettivamente un’opzione più veloce e pratica della classica chiavetta USB preparata in anticipo e sempre pronta all’uso, quando necessario.

Di certo questa opzione renderà molto più semplice risolvere i problemi del PC, un bel vantaggio per gli utenti meno esperti che, ad oggi, non sanno eseguire una reinstallazione di Windows 11 e ritengono l’operazione troppo complicata.