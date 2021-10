Questo browser game vi insegna a navigare online in sicurezza

La sicurezza e i rischi online, oppure utilizzando la rete senza consapevolezza, sono uno dei temi più caldi degli ultimi due anni. Sappiamo, grazie alle ricerche effettuate da Kaspersky, che l’Italia è uno dei paesi europei in cui il phishing è più diffuso e i tentativi di truffe anche contro le aziende sono in ascesa. Le soluzioni a questi problemi sono diverse, ma senza dubbio è necessario usare il web con maggiore consapevolezza. Come diffondere, tra gli utenti, queste competenze?

La risposta di Google, Altroconsumo, associazione italiana autonoma con iscritti 350mila consumatori e utenti, ed Euroconsumers, multinazionale indipendente che opera in Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Lussemburgo e Brasile e rappresenta 1,5 milioni di famiglie, è lo sviluppo e la pubblicazione gratuita del videogioco Space Shelter. Si tratta di un semplice punta-e-clicca, con una serie di quiz e di prove di scrittura, da giocare via browser. Nel corso della nostra partita dovremo superare una serie di prove, volte a insegnarci a navigare con maggiore attenzione, a inventare password (o passphrase) più efficaci e così via.

La schermata iniziale di Space Shelter. Fonte: spacesheltergame.withgoogle.com, © Google, Altroconsumo, Euroconsumers

All’avvio, il gioco ci accoglie con questa descrizione: “Space Shelter è un gioco che ti porta in un viaggio tra le stelle: la tua missione è attraversare la galassia con l’astronave e attraccare in tutta sicurezza alla base Space Shelter. Per farlo, devi conoscere a fondo i sistemi di sicurezza della navicella, proteggere il codice di accesso, azionare gli scudi ed evitare i pirati spaziali”.

“Siamo lieti di collaborare con Euroconsumers e Altroconsumo per un web più sicuro per gli utenti – ha dichiarato Karen Massin, Head of Government Affairs and Public Policy, European Institutions di Google. “Space Shelter rende l’apprendimento della sicurezza digitale più accessibile, persino divertente – evidenzia Marco Scialdone, Head of Litigation & Academic Outreach di Euroconsumers – Aumentando la consapevolezza […] le persone si sentiranno in grado di beneficiare maggiormente delle enormi opportunità presentate dalla tecnologia”.