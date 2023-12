Questo case costa come un intero PC, ma dissipa 600W senza ventole

Streacom ha presentato il suo nuovo e innovativo case per PC, l'SG10, che si posiziona come un'opzione ultra high-end senza ventole, venduta a $1.100.

Questo chassis, raffreddato passivamente, può gestire fino a 600W di potenza termica, rappresentando una svolta nel settore dei sistemi di raffreddamento.

L'SG10 è stato inizialmente introdotto al Computex 2023 come prototipo e ora è pronto per la produzione. Streacom offrirà due versioni: una standard, con dissipatore di calore in alluminio, e una Copper Edition, disponibile inizialmente esclusivamente per i sostenitori del progetto e limitata a soli 500 pezzi.

Questo case è il risultato di un'innovazione significativa nel raffreddamento passivo. Streacom ha sviluppato un nuovo sistema a "heat-pipe allo stato solido", rivendicando una maggiore efficienza rispetto ai design tradizionali.

Un loop di heat pipe, progettato in modo unico, consente cambiamenti di fase in un flusso continuo, differenziandosi dai design convenzionali. L'Evaporator, un componente aggiuntivo inserito da Streacom, sfrutta, infine, una pompa capillare che pressurizza i gas nel condensatore, migliorando l'estrazione del calore.

Il sistema di raffreddamento è diviso in due unità, una per CPU e una dedicata alla GPU. Inoltre, Streacom, permette ugualmente di utilizzare ventole da 120mm, per aumentare ulteriormente le capacità di raffreddamento del case.

L'SG10 presenta una struttura modulare che supporta diverse configurazioni di schede madri, con un layout unico che non include una piastra centrale. Questo permette una visibilità completa dei componenti da ogni angolazione, mentre un design inclinato consente ai condensatori superiori di catturare aria fresca senza ostacoli.

Destinato all'utenza che cerca configurazioni avanzate e desidera un sistema silenzioso, l'SG10 è disponibile nella Copper Edition a £1200 ($1.300) e nella versione standard a £1000 ($1.100). Tuttavia, la disponibilità per chi non ha sostenuto il progetto anticipatamente, è prevista solo per il 2024.

L'SG10 di Streacom rappresenta un nuovo standard nell'innovazione dei sistemi di raffreddamento passivo, offrendo prestazioni avanzate e una progettazione all'avanguardia per gli appassionati più esigenti.