Se siete alla ricerca di un notebook in grado di distinguersi non per la potenza bruta, ma per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e per il software leggero, allora non dovreste lasciarvi scappare l’occasione sull’Asus Chromebook C424MAB09FPQ1Z1D, acquistabile a soli 179,00€. Avrete tempo fino a stasera per portarvelo a casa al miglior prezzo di sempre, dato che siamo giunti al secondo e ultimo giorno di questo entusiasmante evento dedicato alla scontistica.

Un’occasione, come detto, senza precedenti, indicata in particolar modo per chi è solito fare un uso leggero del computer, limitandosi ad usare programmi come la suite di Office. Parliamo comunque di un portatile dalle buone prestazioni, che non avrà difficoltà ad aprire numerose pagine web contemporaneamente o a riprodurre contenuti multimediali. A questo prezzo è davvero un affare, anche perché si tratta di un modello con pannello Full HD, risoluzione che assicura una definizione molto migliore rispetto alla semplice HD, presente di solito su PC di questa categoria.

Il resto delle specifiche tecniche di questo Asus Chromebook vedono un processore Intel Celeron N4120, un chip progettato appositamente per garantire buone performance nella fascia entry level, accoppiato con una grafica integrata Intel HD Graphics 600 che, sebbene non sia indicata per il gaming pesante, è capace di eseguire molti titoli, nonché applicazioni presenti nel Play Store. E qui arriviamo a quello che è forse il punto forte di questo dispositivo, ossia il sistema operativo Chrome OS, progettato direttamente da Google, ed ecco spiegata la presenza del Play Store.

Chrome OS è un sistema operativo semplice ed efficiente, la cui peculiarità è quella di mettere il browser al centro del sistema. Molte applicazioni, infatti, funzioneranno tramite quest’ultimo, rendendo il tutto gestibile senza l’ausilio di hardware potente, a tutto vantaggio del prezzo finale. Lato connettività, questo Chromebook di Asus ha tutto quello di avete bisogno, tra cui una porta USB Type-C, con cui ricaricare rapidamente la batteria, la cui autonomia può superare abbondantemente le 10 ore d’utilizzo continuo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito di queste e altre offerte, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!