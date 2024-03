Questo enorme processore per supercomputer è potente quanto 62 NVIDIA H100

Serve una potenza di calcolo per alimentare i modelli di intelligenza artificiale e più questi si sviluppano, maggiore è la richiesta. NVIDIA è attualmente leader del mercato in questo settore, ma le cose potrebbero cambiare: Cerebras Systems ha recentemente lanciato un processore su scala wafer che promette di rivoluzionare il campo dell’IA con 900.000 core e una potenza di 125 petaFLOPS, pari a circa 62 GPU NVIDIA H100.

Cerebras System ha sviluppato WSE-3 (questo il nome del chip) per affrontare alcune delle sfide più impegnative dell’IA, come il deep learning e l’ottimizzazione. Il processore una un intero wafer di silicio per offrire capacità di calcolo estremamente superiori a quelle garantite da un chip convenzionale.

Cerebras

Il processore è in grado di gestire grandi quantità di dati ed eseguire algoritmi complessi in modo molto efficiente, consumando la stessa energia del suo predecessore; una caratteristica che lo rende ideale per le applicazioni IA. Può essere scalato in cluster fino a 2048 sistemi, una caratteristica che gli permette di mettere a punto modelli con 70 miliardi di parametri in un solo giorno con una configurazione a quattro sistemi, oppure di allenare da zero il modello Llama 70B nello stesso lasso di tempo sfruttando tutta la potenza a disposizione.

Cerebras usa il WS-3 per alimentare il supercomputer CS3, che può essere usato per allenare IA con un massimo di 24 trilioni di parametri. L’azienda ha affermato di aver già ricevuto un gran numero di ordini per il supercomputer da clienti di vario genere, dai fornitori di servizi cloud ai governi, tanto da avere già un backlog considerevole; Cerebras sta collaborando anche con l’Argonne National Laboratory e altri istituti di medicina, che stanno sfruttando la potenza del supercomputer per la ricerca medica.

In ultimo, Cerebras e G42 stanno collaborando per la creazione del supercomputer Condor Galaxy 3, che farà uso di 64 CS-3 e sarà dotato di 57.600.000 core. Sarà ovviamente usato per allenare modelli IA, contribuendo in maniera significativa alla rivoluzione che l’intelligenza artificiale ha messo in atto.