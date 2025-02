Questo gioco Steam installa un malware, cosa fare se lo avete installato

Lo scorso 6 febbraio ha debuttato il nuovo indie gratuito PirateFi, lanciato in beta dallo sviluppatore Seaworth Interactive. Il titolo ha attirato un buon numero di giocatori, circa 800 secondo le stime di Gamalytic, ma Valve è dovuta intervenire tempestivamente per rimuoverlo da Steam.

Il motivo? A quanto pare, il gioco installava dei malware, mettendo a rischio i computer dei videogiocatori. Steam ha avvisato via mail gli utenti che lo avevano scaricato, avvertendoli del potenziale rischio. L'azienda ha dichiarato che "lo sviluppatore aveva caricato build contenenti un malware sospetto" e ha consigliato agli utenti di eseguire una scansione completa del sistema.

Prima dell'intervento di Valve del 10 febbraio, lo scorso 8 febbraio l'utente soniwko aveva condiviso alcuni sospetti sul forum di Steam. A quanto pare, l'antivirus del suo PC aveva segnalato il gioco come "Trojan.Win32.Lazzzy.gen", impedendone l'avvio. Inoltre, al tentativo di apertura compariva un messaggio di errore sospetto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'utente aveva notato anche recensioni poco credibili, un chiaro segnale d'allarme. Dopo aver testato PirateFi su una macchina virtuale, soniwko ha confermato che "non c'era alcun gioco, solo un puro virus".

Cosa fare se avete installato PirateFi

Se siete tra gli utenti che hanno installato il gioco, vi suggeriamo di eseguire immediatamente una scansione con uno dei migliori antivirus per eliminare la minaccia in maniera efficace. Se siete particolarmente preoccupati della sicurezza del vostro sistema, potreste perfino valutare l'idea di eseguire un reset completo del sistema; una scelta forse un po' estrema, ma che elimina sicuramente un'eventuale minaccia.

Sebbene Steam abbia agito prontamente, questo non è il primo caso di un gioco che in realtà nasconde un virus e probabilmente non sarà l'ultimo. È molto difficile capire se un gioco in realtà nasconde un virus, specialmente se non si tratta di una versione pirata, ma lo si scarica da una piattaforma ufficiale come Steam; per questo, è fondamentale usare software antivirus affidabili e prestare sempre la massima attenzione.