Questo monitor gaming offre prestazioni da top di gamma a un prezzo accessibile, ora IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di fascia alta con prestazioni da top di gamma, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, Alienware AW2723DF, un monitor da 27 pollici QHD (2560x1440 pixel), è disponibile a soli 479,09€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 557,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un display di qualità superiore con funzionalità avanzate.

Alienware AW2723DF, chi dovrebbe acquistarlo?

Alienware AW2723DF garantisce un'esperienza di gioco ultra fluida grazie alla sua impressionante frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz (OC) e un tempo di risposta di 1ms, eliminando qualsiasi effetto ghosting e rendendo il gameplay estremamente reattivo. La tecnologia Fast IPS assicura colori vividi e realistici, con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3, perfetta sia per il gaming competitivo che per la creazione di contenuti.

Dotato di AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità con NVIDIA G-SYNC, questo monitor elimina tearing e stuttering, garantendo sessioni di gioco incredibilmente fluide. Inoltre, il supporto HDR migliora il contrasto e la gamma dinamica, offrendo un'esperienza visiva più immersiva. Il design InfinityEdge massimizza l'area di visualizzazione, mentre l'illuminazione AlienFX personalizzabile aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione.

Alienware AW2723DF è estremamente versatile grazie alla presenza di DisplayPort, due porte HDMI e cinque porte USB, permettendo di collegare facilmente più dispositivi. Le funzionalità Picture-In-Picture (PIP) e Picture-By-Picture (PBP) consentono di gestire due sorgenti contemporaneamente, ideali per il multitasking avanzato. Il supporto regolabile in altezza e l'eccellente gestione dei cavi assicurano la massima ergonomia e ordine sulla scrivania.

Con 3 anni di garanzia, Alienware AW2723DF rappresenta un investimento sicuro per chi cerca il meglio in fatto di monitor gaming. Approfittate subito di questa offerta su Amazon prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

