Se siete alla ricerca di un monitor in grado di accontentare chiunque, e per chiunque intendiamo anche chi si sofferma sulla parte audio oltre che sul pannello, allora il Huawei MateView GT è forse l’unico a garantire ciò, e sarete contenti di sapere che il Prime Day lo sconta come mai prima d’ora, permettendovi di acquistarlo a soli 392,35€.

Un monitor ultramoderno che, come detto, si farà apprezzare per le sue caratteristiche di alto livello, a partire dal pannello curvo ultrawide da 34 pollici con risoluzione 3K (3440 x 1440 pixel) fino ad arrivare a quella che è forse la chicca di questo modello, ossia una sorta di soundbar integrata, che garantisce un audio di alta qualità, irraggiungibile forse da qualsiasi altro monitor. Ed è per questi motivi che non dovreste lasciarvelo sfuggire a questo prezzo che, da domani, tornerà quasi sicuramente a prezzo pieno o con una scontistica molto meno interessante.

La barra integrata, che fa anche da appoggio, è progettata per riprodurre un audio stereo e dispone di bellissimi effetti luminosi, nonché di controlli touch, attraverso i quali regolare il volume. Oltre a rendere più bello il monitor, gli effetti luminosi della barra possono fungere anche da fonte di informazioni, come ad esempio vedere a colpo d’occhio il livello del volume. Da segnalare poi la presenza di microfoni, sempre all’interno della barra, dotati di cancellazione dell’eco e di sensori che vi permetteranno di farvi ascoltare dall’altra parte in modo chiaro e forte.

Il pannello di Huawei MateView GT è in formato 21:9, quindi avrete un’esperienza di visione ampia, utile per mettere tante finestre una di fianco all’altra e avere tutto sotto controllo. La resa dell’immagine sarà perfetta con la già citata risoluzione di 3440 x 1440, merito anche della curvatura 1500R, che vi aiuterà a guardare gli angoli dello schermo con la massima comodità.

Questo modello Huawei è pensato anche per il gaming, con il refresh rate che supera persino la soglia dei 144 Hz, arrivando a 165 Hz. Insomma, un monitor super tecnologico a cui non potete rinunciare se ambite al meglio, soprattutto ora che viene proposto a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto alla media.

Se siete interessati ad acquistarlo, vi lasciamo anzitutto il link dal quale abbonarvi a Prime, obbligatorio per acquistarlo a questo prezzo, mentre in calce trovate il link che vi porta direttamente sulla pagina del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!