Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, molte persone hanno scoperto la comodità e la libertà permessa dal passaggio dall’ufficio a una forma di lavoro più “smart” e flessibile, consentendo alle persone, grazie alle tecnologie attuali, di svolgere i propri compiti praticamente ovunque. Si è espansa, di conseguenza, sempre di più la fetta di “nomadi digitali“, vale a dire persone che hanno scelto di continuare a spostarsi anche in posti diversi mentre lavorano in remoto tramite l’infrastruttura di Internet.

Proprio pensando alle esigenze di queste ultime, che sicuramente hanno la necessita di ridurre il peso e le dimensioni dei componenti che si portano in giro per il mondo, Air.O, un team di persone creative e appassionate che amano cambiare il design degli oggetti per proporre prodotti in grado di modificare il modo in cui viviamo e interagiamo con il nostro ambiente, ha lanciato la campagna Kickstarter per la realizzazione di un mouse “pieghevole” come un origami.

Photo Credit: Air.O

Photo Credit: Air.O

Sicuramente, una delle caratteristiche che stupisce di più è lo spessore, pari ad appena 4,5 mm, sebbene la parte con il sensore sia un po’ più alta (10 mm). Il mouse non è solo straordinariamente sottile, ma anche leggero, visto che pesa solo 40 grammi. Altre caratteristiche degne di nota sono la sua presunta robustezza e autonomia. Il produttore, infatti, dichiara una durata della batteria di ben tre mesi, grazie ai benefici apportati dallo standard Bluetooth 5.2.

Ovviamente, la possibilità di essere piegato tanto da appiattirsi costituisce un grosso punto di forza, nonché distintivo, di questo mouse, anche se sarà necessario fare un po’ attenzione alla parte del sensore, che sporge rispetto al resto.

A quanto pare, questo prodotto ha già catturato l’attenzione degli utenti, dato che il progetto, nel momento in cui stiamo scrivendo, è già stato finanziato completamente, raccogliendo 87.464€, rispetto ai 10.043€ posti come obiettivo e mancano ancora 23 giorni al termine della campagna Kickstarter. Il prezzo è di 49 dollari, mentre la consegna è prevista per il marzo del 2023.