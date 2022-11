Se siete alla ricerca di un ottimo accessorio PC per giocare in competitivo, ma allo stesso tempo risparmiare qualche decina di euro, considerando le recenti offerte del Black Friday di Amazon, allora non potete far altro che approfittare della nuova promo dedicata a un mouse da gaming di Logitech, ora disponibile ad un prezzo davvero intrigante.

Qualora siate interessati, sullo store online potrete infatti acquistare il Logitech G203 Lightsync a 19,99€ anziché 40,99€, grazie ad uno sconto del 51% dal prezzo consigliato dal produttore statunitense, che si traduce in 21,00€. Stiamo parlando di un ottimo articolo per specifiche tecniche e, considerando il nuovo prezzo, diventa sicuramente una valida alternativa a quelli presenti sul mercato.

Il Logitech G203 Lightsync, essendo un mouse prettamente da gaming, vanta tutte quelle specifiche richieste dal suo pubblico di riferimento. Innanzitutto, risponde con precisione a tutti i movimenti, con la possibilità di cambiare la sensibilità attraverso il programma Logitech G Hub, che consente di scegliere ben cinque livelli di DPI per un massimo di 8000.

Dal design classico, questo mouse possiede tutte le carte in regola per migliorare il comfort durante le sessioni di gaming. Oltre a ciò, vanta ben sei pulsanti per personalizzare l’esperienza con i videogiochi moderni, andando a modificare la mappatura dei tasti. Non mancano, chiaramente, dei LED posti su tutto il corpo, modificabili dal software descritto nel paragrafo precedente.

Tra le specifiche, inoltre, troviamo la presenza di alcuni meccanismi, realizzati da resistenti molle in metallo, che migliorano sensibilmente l’affidabilità, le prestazioni e la maneggevolezza, quest’ultima da non sottovalutare da coloro che passano molto tempo davanti alla propria postazione da gaming.

Il nostro consiglio è quello di valutare l’acquisto del Logitech G203 Lightsync prima che l’offerta si esaurisca del tutto. Ciò detto, un ulteriore suggerimento è quello di visitare la pagina di Amazon dedicata al Black Friday 2022, nel quale troverete una serie quasi infinita di promozioni che coinvolgono diverse categorie del portale, tra cui quella del gaming. Infine, non dimenticate di attivare l’abbonamento Amazon Prime, grazie al quale potrete sfruttare i servizi di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Prima di completare il vostro acquisto, vi esortiamo a iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!