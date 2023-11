Questo mouse portatile è piccolo, da viaggio e costa solo 14€!

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un mouse wireless disponibile a un prezzo davvero minuscolo. L'Acer Vero, infatti, potrà essere vostro a soli 14,99€, con un ribasso del 25% rispetto al prezzo consigliato di 24,99€!

Mouse Acer Vero, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete in cerca di un mouse altamente sensibile o, semplicemente, volete spendere il meno possibile senza rinunciare alla qualità, l'Acer Vero è ciò che fa per voi. Questo mouse non solo offre una connettività wireless 2.4 GHz e una sensibilità di 1200 DPI, ideale per chi ha elevate esigenze, ma la sua forma ergonomica lo rende perfetto sia per gli utenti destrimani che per quelli mancini.

Il segnale wireless dell'Acer Vero offre un raggio d'azione di ben 10 metri, rendendolo perfetto per chi necessita di spazio e libertà nei movimenti. I 1200 DPI assicurano, invece, un'ottima sensibilità, adattandosi sia a lavori di precisione che all'uso quotidiano. La gestione intelligente dell'alimentazione garantisce una durata della batteria fino a un anno, un vantaggio notevole per chi fa un uso intensivo del mouse. Infine, la durabilità è massimizzata dal copritasto solido e dallo scorrimento fluido e silenzioso.

Questa offerta per l'Acer Vero rappresenta un ottimo affare per chi è alla ricerca di un mouse professionale, ergonomico e sostenibile, il tutto a meno di 15 euro. Questo mouse, infatti, non solo soddisfa le esigenze tecniche, ma rappresenta anche un piccolo passo avanti verso un futuro più sostenibile, essendo costituito al 30% da plastica riclicata. Per queste ragioni, non possiamo che consigliarvelo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!