Questo nuovo Mini PC può supportare i processori Intel di14a Gen e 64 GB RAM

Il nuovo mini PC Shuttle XH610G2 è stato lanciato sul mercato, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto da 5 litri. Il dispositivo supporta processori Intel Core fino a 24 core e 5,8 GHz di frequenza massima, con un design ottimizzato per applicazioni commerciali intensive come editing fotografico e elaborazione dei dati tramite IA.

Il XH610G2 si distingue per la sua versatilità e potenza in dimensioni ridotte di 250x200x95mm. Utilizza il chipset Intel H610 ed è compatibile con processori dalla 12a alla 14a generazione, mantenendo un TDP di 65W. La grafica integrata Intel UHD con architettura Xe consente di gestire configurazioni multi-display 4K.

Il sistema di raffreddamento brevettato a heat pipe permette un funzionamento affidabile tra 0 e 50°C, rendendolo adatto all'uso continuativo in ambienti commerciali. La memoria può arrivare a 64GB DDR5-5600, mentre lo storage è espandibile tramite slot M.2 e interfacce SATA.

La connettività è garantita da porte USB 3.2, Ethernet fino a 2,5 Gbps e slot di espansione per adattatori wireless. Due slot PCIe consentono di aggiungere schede grafiche dedicate o altri componenti high-end.

Il Shuttle XH610G2 si propone come soluzione versatile per molteplici scenari d'uso commerciali e industriali, unendo potenza di calcolo e design compatto. La possibilità di personalizzazione lo rende adattabile a diverse configurazioni e requisiti specifici.

Considerando come il settore dei Mini PC, normalmente, proponga soluzioni pensate per utilizzi legati alla multimedialità (d'altronde molti utenti li collegano alla TV per avere una media station versatile), la proposta di Shuttle è una delle poche con Windows (considerando la recente uscita del Mac Mini con processore M4 che potete trovare su Amazon) a mostrare i muscoli e a offrire un prezzo di partenza altamente competitivo.