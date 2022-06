I processori sono componenti che vengono sollecitati continuamente e, di conseguenza, devono essere realizzati con materiali resistenti. Questo, tuttavia, significa anche avere costi sostenuti per la loro produzione e con l’impennata di richieste inerenti al mondo IoT (Internet Of Things), appare logico che alcune grandi aziende abbiano iniziato a pensare a soluzioni alternative per alimentare i miliardi di dispositivi necessari ogni anno.

A quanto pare, un gruppo di ricercatori sembra aver trovato il modo di costruire processori in plastica che possono essere prodotti in serie per meno di un centesimo. Stando a quanto riportato da IEEE Spectrum, i nuovi chip Flexicore sono stati ottimizzati per ridurre il numero di componenti e la complessità. Infatti, sarebbe impossibile realizzare chip in plastica che replichino anche i microcontrollori più semplici attuali in silicio. Il processore Flexicore è nato dall’esigenza di adottare un approccio architetturale completamente nuovo per la realizzazione di chip in plastica con rendimenti accettabili e un prezzo bassissimo.

Photo Credit: University of Illinois Urbana-Champaign

Per raggiungere questo obiettivo, le CPU Flexicore utilizzano la tecnologia dei semiconduttori flessibili IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide), già impiegata in diversi monitor. Un processore Flexicore a 4 bit occupa un’area di 5,6mm² ed è costituito da 2.104 semiconduttori, un numero simile a un vecchio Intel 4004. Al momento, i prototipi a 8 bit non sono stati in grado di essere realizzati a meno di un centesimo.

In futuro, i ricercatori dell’Università dell’Illinois cercheranno di ottimizzare le CPU per diversi processi e carichi di lavoro. Di sicuro, la produzione di chip del genere porterà all’integrazione di componenti elettronici praticamente ovunque. La ricerca completa sarà presentata all’International Symposium on Computer Architecture a fine mese.