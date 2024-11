Questo sistema operativo è così leggero da stare in un Floppy

Il sistema operativo KolibriOS riporta in vita i vecchi PC, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua velocità. Sviluppato interamente in codice assembly x86, questo OS può funzionare su macchine vecchie di decenni con specifiche molto modeste.

KolibriOS, nato come fork di MenuetOS nel 2004, richiede requisiti minimi davvero basilari: un processore compatibile i586, 8MB di RAM e una scheda video compatibile VESA. Nonostante queste specifiche minime, il sistema operativo funziona sorprendentemente bene su vecchi computer, con tempi di caricamento delle applicazioni pressoché istantanei e un avvio molto rapido.

Lo YouTuber Michael MJD ha recentemente dimostrato KolibriOS in azione, avviandolo da un floppy disk 3.5" in pochi minuti e da un CD-ROM in circa 5 secondi su hardware obsoleto.

KolibriOS non sembra essere progettato per la navigazione web

La versione su CD include oltre 50 giochi, da classici 2D a famosi sparatutto 3D come Wolfenstein 3D, DOOM e Quake in versione shareware. Sono presenti anche altre applicazioni utili come il browser web Netsurf, un editor di testo, un client IRC ed emulatori come DOSBox.

Nonostante le dimensioni ridotte, KolibriOS offre numerose opzioni di personalizzazione. È possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e texture per lo sfondo, personalizzare i colori di pulsanti e barre del titolo, e persino sostituire la barra delle applicazioni predefinita con un dock in stile macOS.

Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità hardware. Michael ha riscontrato difficoltà con Ethernet e audio durante i suoi test, ma il sistema operativo include driver per molte schede di rete comuni di Intel, 3Com e Realtek. Non è in grado di gestire il moderno HTML5, per non parlare dello streaming video.

KolibriOS si rivela quindi un'interessante opzione per ridare vita a vecchi PC x86, rendendoli utilizzabili per attività di produttività leggere o per il retrogaming, pur con alcune limitazioni nelle funzionalità più avanzate come la navigazione web moderna.