Questo SSD è totalmente ispirato a Cyberpunk 2077

Il nuovo SSD presentato da Seagate in edizione limitata (ne sono stati prodotti solamente, indovinate un po’, 2077 modelli) è totalmente ispirato al videogioco che si è preso sostanzialmente tutta la scena dell’ultimo anno nell’ambito dei videogame: il nuovo SSD FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition è pronto per diventare a tutti gli effetti un’estensione dei fanatici di Cyberpunk 2077, per i quali potrebbe diventare sicuramente un oggetto da collezione da non perdere.

Non ci sono differenze sostanziali con la versione “standard” del FireCuda 520 in termini di prestazioni e durata (Seagate offre una garanzia di 5 anni su questo componente, che è comunque certificato per una durata di 1.800 TBW), oltre al dissipatore giallo fluo che si ispira ai colori del videogioco, compreso di logo di Cyberpunk e customizzabile ulteriormente aggiungendo un’illuminazione RGB (per la quale sarebbe necessario un header RGB da 5V). Le velocità di lettura e scrittura arrivano rispettivamente fino a un massimo di 5.000 MBps e 4.400 MBps, mentre dai test effettuati sulle prestazioni casuali sono stati raggiunti i 760.000 IOPS in lettura e 700.000 IOPS in scrittura.

Il dissipatore un po’ ingombrante è proprio il componente che fa da discriminante e lascia questo prodotto per il mercato desktop, nonostante il fattore di forma M.2 2280. Ovviamente Seagate sconsiglia fortemente di rimuovere il dissipatore, poiché contribuisce a ridurre le temperature dell’SSD di oltre 22 gradi, e la sua rimozione potrebbe causare danni e malfunzionamenti dell’hardware.

L’SSD FireCuda 520 Cyberpunk 2077 LE (codice prodotto: ZP1000GM30012) arriverà sul mercato solamente nella versione da 1 TB: sebbene Seagate non abbia ancora specificato il prezzo di lancio, crediamo sia abbastanza probabile che superi i 200 dollari, considerando che la versione standard del FireCuda 520 da 1TB è attualmente prezzata a 189,99 dollari. Sarete tra gli appassionati di Cyberpunk che si precipiteranno ad acquistare l’SSD, o lascerete fare agli altri 2,077? Fatecelo sapere nei commenti!