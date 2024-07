Questo SSD M.2 Lexar continua a CALARE DI PREZZO! (-13%)

Se siete alla ricerca di un SSD interno che possa rivoluzionare le prestazioni del vostro sistema, offrendo velocità elevate e consumi energetici ridotti, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. L'SSD Interno da 1TB Lexar NM790 è ora disponibile al prezzo speciale di 85,49€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 97,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un upgrade significativo del proprio PC, laptop o console PS5!

SSD Interno Lexar NM790 da 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Interno Lexar NM790 da 1TB rappresenta la soluzione ideale per una vasta gamma di utenti che richiedono spazio e velocità nel proprio dispositivo. Grazie alle sue prestazioni eccezionali, con velocità di lettura fino a 7400MB/s e di scrittura fino a 6500MB/s, si rivela perfetto per i giocatori che desiderano ridurre drasticamente i tempi di caricamento, sia su PC che su PlayStation 5. Allo stesso modo, professionisti e sviluppatori troveranno in questo SSD un alleato prezioso per gestire flussi di lavoro intensi e trasferimenti di dati voluminosi con la massima efficienza, per non parlare della possibilità di ridurre il tempo di accensione dei PC.

Le tecnologia avanzate implementata nel Lexar NM790, come l'Host Memory Buffer (HMB) 3.0, garantiscono non solo prestazioni fluide e senza interruzioni, ma anche un consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto agli SSD PCIe Gen 4 tradizionali. La sua capacità di 1TB offre ampio spazio per archiviare giochi, applicazioni e file di grandi dimensioni, senza compromessi sulle prestazioni.

Attualmente disponibile al prezzo di 85,49€, l'SSD Interno Lexar NM790 da 1TB rappresenta un investimento eccellente per chiunque desideri un significativo salto di qualità nelle prestazioni del proprio sistema. La combinazione di velocità elevate, efficienza energetica e versatilità d'uso lo rende una scelta ottimale per una vasta gamma di utenti, dai gamer ai professionisti.

