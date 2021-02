Questo strumento di Microsoft crea siti web in pochi click

In un mondo ormai sempre più informatizzato, la presenza e la cura di un sito web è ormai di fondamentale importanza per massimizzare la visibilità online dell’attività e dell’offerta dei prodotti sul mercato, che si tratti di una piccola azienda o di una multinazionale. Il problema però nasce nel momento in cui un’attività deve affidarsi a terzi per la realizzazione e la gestione in toto della piattaforma, con degli esborsi spesso non indifferenti che visto il periodo storico di crisi non tutti si possono permettere.

Microsoft ha evidenziato in un suo studio svolto in concomitanza con la Small Business Association che oltre il 36% delle piccole imprese non dispone di un sito web. Il che rappresenta un problema non indifferente, visto che ormai circa il 70/80% delle persone effettua delle ricerche preliminari prima di recarsi presso l’azienda o di effettuare un acquisto.

A venire incontro alle esigenze degli utenti ci ha pensato proprio il colosso di Redmond, che ha appena lanciato ufficialmente un tool per la costruzione e la gestione di siti web gratuito. Questo servizio rientrerà nel pacchetto Microsoft Digital Marketing Center e consentirà a coloro che ne usufruiranno di creare siti web sia completamente da zero, sia sfruttando le pagine social aziendali già esistenti. Il vero scopo per cui questo nuovo software è stato progettato è quello di aiutare le attività economiche più piccole e in difficoltà per incrementare la loro distribuzione commerciale e visibilità.

Credit: Microsoft

Per quanto riguarda invece l’utilizzo della piattaforma del Website Creation Service, bisogna essere registrati ed effettuare il login con il proprio account di Digital Marketing Center. Una volta effettuato il login ed inserite le informazioni sulla propria attività, sarà possibile dare inizio alla procedura guidata di creazione del sito web. I dati che possiamo inserire e gestire riguardano:

Titolo e descrizione

Pannello interattivo del cliente (Telefono, pannello email, richiesta preventivi, etc.)

Immagine di copertina

Informazioni sull’attività

Post dei social aziendali

Recensioni

Galleria

Contatti aziendali

Link ai profili social

Sono comunque già presenti online i primi riscontri riguardo l’utilizzo del servizio, che a quanto pare si è rivelato molto semplice. Questo nuovo tool potrà essere potenzialmente una soluzione efficace e gratuita per permettere anche ai piccoli imprenditori di mettersi in concorrenza online, garantendo una migliore visibilità della propria azienda in rete.