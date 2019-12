Radeon RX 5500 XT 8GB – Recensione

Dopo aver provato la Radeon RX 5500 XT in versione 4GB, abbiamo testato la variante con più memoria, 8GB di GDDR6. Anche in questo caso abbiamo messo sul banchetto di prova un modello Sapphire Pulse, identico in tutto e per tutto alla versione da 4GB. Ricordiamo le specifiche della nuova proposta di AMD.

La Radeon RX 5500 XT è basata su una GPU chiamata Navi 14, che affonda le proprie radici nell’architettura Radeon DNA (RDNA). Come le altre schede Navi uscite, anche questa non supporta il ray tracing al momento ed è priva di unità di accelerazione dedicate alla tecnologia. Il processore grafico è prodotto con processo a 7 nanometri, conta 6,4 miliardi di transistor e supporta il PCIe 4.0 – il die ha una dimensione di 158 mm2, minore dei 221 mm2 della GPU Polaris della RX 480/580 (14nm).

AMD afferma che le prestazioni per watt della RX 480 sono migliori del 60%, con prestazioni in crescita del 12% a fronte di un calo dei consumi del 30%. All’interno della GPU Navi 14 ci sono 22 Compute Unit, per un totale di 1408 stream processor in grado di garantire una potenza di calcolo fino a 5,2 teraflops (singola precisione FP32). La GPU presenta una frequenza base di 1067 MHz, una frequenza tipica (Game Clock) fino a 1717 MHz (la Sapphire Pulse che abbiamo provato arriva a 1737 MHz), mentre la frequenza di boost è di 1845 MHz.

La scheda arriva sul mercato dotata di 4 o 8 GB di memoria di tipo GDDR6 che opera a 14 Gbps, collegata a un bus a 128 bit. Per quanto riguarda il TBP – Total Board Power – si parla di un valore di 130 watt. La Sapphire Pulse RX 5500 XT da 4 e 8 GB ha un connettore PCIe a 8 pin che tuttavia è necessario su tutte le RX 5500 XT. Nella parte posteriore sono presenti tre uscite DisplayPort e una HDMI.

La Radeon RX 5500 XT si propone come una scheda per giocare molto bene in Full HD (1080p), laddove la serie RX 5700 punta al WQHD (1440p). Il prezzo indicato al lancio da AMD è di 169 dollari (4GB) e 199 dollari (8GB) per gli Stati Uniti, e si tratta di prezzi esentasse. Per quanto riguarda l’Italia, AMD non ha dato informazioni ufficiali, ma la RX 5500 XT da 4GB si trova oggi sul mercato a circa 200/210 euro, mentre la 8GB costa 235/250 euro.

RX 480 RX 580 RX 5500 XT RX 5700 RX 5700 XT Architettura GCN GCN RDNA RDNA RDNA Progetto Polaris 10 Polaris 20 Navi 14 Navi 10 Navi 10 Processo produttivo 14 nm 14 nm 7 nm 7 nm 7 nm Numero transistor 5,7 miliardi 5,7 miliardi 6,4 miliardi 10,3 miliardi 10,3 miliardi Dimensione die 232 mm2 232 mm2 158 mm2 251 mm2 251 mm2 Compute Unit 36 36 22 36 40 Stream Processor 2304 2304 1408 2304 2560 Base Clock 1120 MHz 1257 MHz 1607 MHz 1465 MHz 1605 MHz Game Clock – – 1717 MHz 1625 MHz 1755 MHz Boost Clock 1266 MHz 1340 MHz 1845 MHz 1725 MHz 1905 MHz Prestazioni FP32 5,8 TFLOPs 6,17 TFLOPs 5,2 TFLOPs 7,95 TFLOPs 9,75 TFLOPs Prestazioni FP16 5,8 TFLOPs 6,17 TFLOPs 10,4 TFLOPs 15,9 TFLOPs 19,5 TFLOPs Texture fill-rate 182,3 GT/s 193 GT/s 162,4 GT/s 248,4 GT/s 304,8 GT/s ROPs 32 32 32 64 64 Pixel fill-rate 40,51 GP/s 42,8 GP/s 59 GP/s 110,4 GP/s 121,9 GP/s Memoria 8 GB GDDR5 8 GDDR5 4/8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Clock memoria 8 Gbps 8 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Bandwidth 256 GB/s 256 GB/s 224 GB/s 448 GB/s 448 GB/s Bus 256 bit 256 bit 128 bit 256 bit 256 bit TBP 150 W 185 W 130 W 180 W 225 W

Sul mercato non vedrete una scheda di riferimento come invece avvenuto con le RX 5700, ma una schiera di proposte dei partner di AMD da marchi come ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire e XFX. Anche la RX 5500 XT – come molte altre schede dell’azienda sinora – è accompagnata da un bundle: in questo caso si parla Monster Hunter World: Iceborne e tre mesi di Xbox Game Pass. Il gioco vale circa 50 euro, mentre l’Xbox Game Pass vale circa 10 euro.

Configurazione di prova

Per sapere come testiamo le schede video potete leggere questo articolo.

Processore Intel Core i9-9900K (acquistabile qui) Scheda madre Asus ROG Z390 Maximus XI Hero (WiFi) (acquistabile qui) RAM 2×8 GB DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB 3600 MHz (acquistabile qui) Alimentatore Sharkoon Silentstorm IceWind Black 750W SSD Crucial BX300 480 GB (acquistabile qui) Dissipatore Noctua NH-U12A (acquistabile qui) Banchetto Dimastech Mini V1.0 Driver Nvidia GeForce 441.21 WHQL

AMD Radeon Adrenalin 2020 Edition (19.12.2)

Schede video a confronto

In questa tabella le specifiche delle schede inserite all’interno dei grafici che vedete di seguito. Tutta la linea Nvidia GeForce GTX 16, a cui si aggiunge la nuova RX 5500 XT 4 GB, la RX 5500 XT 8 GB e la “solita” RX 590.

GTX 1660 Ti GTX 1660 SUPER GTX 1660 GTX 1650 SUPER GTX 1650 GTX 1060 6GB RX 5500 XT RX 590 GPU 12nm TU116-300 12nm TU116-300 12nm TU116 12nm TU116 12nm TU117-300 16 nm GP106-400-A1 7 nm Navi 14 12 nm Polaris 30 CUDA Core 1536 1408 1408 1280 896 1280 1408 2304 TMU 96 88 88 80 56 80 88 144 ROPs 48 48 48 32 32 48 32 32 Base Clock 1500 MHz 1530 MHz 1530 MHz 1530 MHz 1485 MHz 1506 MHz 1607 MHz 1469 MHz Boost Clock 1770 MHz 1785 MHz 1785 MHz 1725 MHz 1665 MHz 1709 MHz 1845 MHz 1545 MHz Clock memoria 12 Gbps 14 Gbps 8 Gbps 12 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 14 Gbps 8 Gbps Memoria 6GB GDDR6 6GB GDDR6 6GB GDDR5 4GB GDDR6 4GB GDDR5 6 GB GDDR5 4/8 GB GDDR6 8 GB GDDR5 Bus memoria 192-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit 192-bit 128-bit 256-bit Bandwidth 288 GB/s 336 GB/s 192 GB/s 192 GB/s 128 GB/s 192,2 GB/s 224 GB/s 256 GB/s TDP 120W 125W 120W 100W 75W 120W 130W 175 W Prezzo suggerito in dollari (esentasse) 279 USD 229 USD 219 USD 160 USD 149 USD 299 USD 169/199 USD 279 USD Data di lancio 22 febbraio 2019 29 ottobre 2019 14 marzo 2019 22 novembre 2019 23 aprile 2019 19 luglio 2016 12 dicembre 2019 15 novembre 2018

Prestazioni Radeon RX 5500 XT 8GB

Stando alle dichiarazioni di AMD nel corso di un briefing a cui abbiamo partecipato, il modello da 8 GB garantisce prestazioni mediamente il 10/15% superiori rispetto alla versione da 4 GB: si passa dal +12% con Borderlands 3 con dettagli alti al +24% con Wolfenstein II impostato a Ultra come potete vedere nella seguente slide. Molto però dipende dal gioco, dai dettagli impostati e dalla risoluzione.

Ma con quale scheda video si scontra la RX 5500 XT? La GTX 1650 SUPER di Nvidia. L’obiettivo è ovviamente batterla e allo stesso tempo far sì che i possessori della RX 480 e della GTX 970 guardino a questa nuova soluzione come possibile aggiornamento. Vediamo come si è comportata la scheda nei nostri test.

La Radeon RX 5500 XT da 8 GB è quasi il 7% più veloce della versione 4 GB nella nostra suite. È meno di quanto dichiarato da AMD, ma evidentemente non abbiamo una suite di giochi che pesa così tanto sulla VRAM. Si possono però vedere alcuni casi d’eccellenza, come FC New Dawn e AC Odyssey, dove 8 GB danno un buon boost prestazionale.

Consumi, temperature e rumorosità

Per rilevare la rumorosità abbiamo posizionato il fonometro a 10 cm di distanza dalla ventola centrale e perfettamente perpendicolare alla scheda. Non si tratta di misurazioni assolute, eseguite in una camera anecoica con tutte le accortezze del caso, ma servono unicamente per poter dare un metro di paragone tra tutte le schede che proveremo.

Per quanto concerne la RX 590, il modello in nostro possesso è la Red Devil di PowerColor. Abbiamo notato che consuma molto di più di altre RX 590, come la Sapphire Nitro+: stiamo parlando di ben 40 watt in più. Per cui il distacco tra le altre schede e la RX 590 sotto carico è meno ampio in genere di quel che sembra dal nostro grafico.

I consumi sono davvero contenuti, così come le temperature. La rumorosità della Sapphire Pulse RX 5500 XT 8GB testato è davvero contenuta, e in idle il rumore prodotto dal computer è addebitabile solo al resto dei componenti del PC dato che le due ventole non girano.

Conclusioni

Che dire della versione da 8 GB della RX 5500 XT? Ne avevamo già parlato discutendo del modello da 4 GB e lo ribadiamo: in ottica futura fareste meglio a puntare sulla versione da 8 GB, anche se allo stato attuale anche il modello da 4GB è più che valido per giocare in Full HD con dettagli elevati.

Maggiore memoria verrà sicuramente utile già a partire dai giochi in uscita nel 2020, in particolare a fine anno quando debutteranno le console next-gen e aumenteranno i giochi multi-piattaforma ottimizzati. Ricordiamo tra l’altro che le nuove console di Sony e Microsoft avranno hardware AMD di nuova generazione, quindi dovremmo vedere una maggiore compatibilità dei giochi con le soluzioni Navi. Il tutto senza dimenticare che i driver Radeon Software sembrano conferire un buon boost prestazionale nel corso dell’anno.

Anche in questo caso non possiamo muovere critiche alla personalizzazione di Sapphire: la scheda ha dimensioni piuttosto compatte, non fa rumore sotto carico, i consumi sono bassi e le temperature nella norma. La RX 5500 XT da 8 GB assicura in genere prestazioni superiori alla GTX 1650 SUPER di Nvidia, ma per ora la differenza non è tale da coprire la differenza di prezzo.

Il gap è ampio, si parla di 180/200 euro circa per la SUPER a fronte di 240 euro circa per la RX 5500 XT 8GB. Riteniamo che la scheda costi 20 euro più del dovuto in questo momento, ma è stata appena presentata e quindi è giusto dare il tempo alla disponibilità e ai prezzi di assestarsi. Dovesse iniziare a scendere di prezzo, allora la Radeon RX 5500 XT potrebbe diventare una scheda davvero molto interessante, potenzialmente un best seller come la RX 580 8GB.

Vi consigliamo quindi di tenerla d’occhio nel caso il vostro budget sia intorno 200/220 euro e non avete necessità impellente di cambiare scheda video.