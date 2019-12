Le Radeon RX 5500 XT arrivano in Italia. Ecco dove acquistarle

Le nuove Radeon RX 5500 XT iniziano ad arrivare nei negozi. La disponibilità è esigua e di certo il periodo pre-natalizio non aiuta, però le nuove schede video dedicate al Full HD di AMD stanno arrivando nei negozi.

Come abbiamo visto nella nostra recensione del modello da 4 GB, la nuova soluzione basata su GPU Navi 14 offre prestazioni in linea con la GeForce GTX 1650 SUPER, quindi permette di giocare in Full HD a dettagli elevati con la maggior parte dei videogiochi.

La RX 5500 XT consuma poco e le schede non dovrebbero essere per nulla rumorose – questo almeno in base alla nostra esperienza con la Sapphire Pulse. Come abbiamo scritto nella recensione, la proposta di AMD ha un prezzo – per il momento – che riteniamo più elevato di quanto dovrebbe.

La GTX 1650 SUPER è venduta mediamente a 180-200 euro, mentre la RX 5500 XT parte da 210 euro. La presenza di un bundle con Monster Hunter World: IceBorn e tre mesi di Xbox Game Pass aumenta il valore della scheda AMD, anche se il valore percepito muta in base alle preferenze personali.

Se comunque il prodotto v’interessa o volete una scheda video Radeon perché vi trovate bene come le soluzioni di AMD, potete trovare le RX 5500 XT – al momento solo Sapphire – su Eprice e Next. La disponibilità non è elevata, infatti un modello su Next al momento non è disponibile: