Radeon RX 6750 GRE arriva il 18 ottobre, c'è la conferma di Gigabyte

Dopo il lancio della Radeon RX 7900 GRE (acronimo di Golden Rabbit Edition) qualche mese fa, in rete si sono fatti insistenti i rumor su una possibile Radeon RX 6750 GRE. Nuove indiscrezioni tornano a parlare di questa scheda, che sembra decisamente reale ma che, a differenza di quanto trapelato inizialmente, non è semplicemente una RX 6700 overcloccata.

Le prime informazioni, infatti, indicavano che la RX 6750 GRE non sarebbe stata altro che una BC-2235, scheda progettata per il mining, convertita al gaming. La GPU RDNA2 sarebbe stata abbinata a 10GB di memoria su interfaccia 160-bit, una configurazione decisamente inusuale per un prodotto pensato per i videogiocatori.

Videocardz/Gigabyte Cina

Le nuove indiscrezioni cambiano le carte in tavola e affermano che la scheda avrà 12GB di memoria video. Le altre specifiche non sono state confermate, ma è verosimile credere che la GPU usata sarà Navi 22 con 2304 Stream Processor. Considerando poi che le informazioni provengono direttamente da Gigabyte Cina, è probabile che ci troviamo davanti a parte delle specifiche finali della scheda.

La RX 7900 GRE doveva essere disponibile inizialmente solo in Cina, ma ha poi debuttato anche in Europa; se la RX 6750 GRE seguirà lo stesso percorso, probabilmente la vedremo approdare anche qui da noi, magari all’interno di sistemi OEM. Il lancio è previsto per il prossimo 18 ottobre, quindi dovremo aspettare ancora pochi giorni prima di scoprire tutti i dettagli ufficiali.