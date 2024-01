AMD rimanda la RX 7600 XT in Cina, la RX 6750 GRE vende troppo

Non dovrebbe mancare molto al debutto della Radeon RX 7600 XT, ma il lancio potrebbe non essere globale, come previsto inizialmente (almeno secondo le indiscrezioni). AMD avrebbe deciso di ritardare il lancio in Cina, a seguito del grande successo che sta ottenendo la Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition), esclusiva per il paese asiatico.

La Radeon RX 7600 XT dovrebbe essere equipaggiata con 16GB di memoria e arrivare sul mercato a un prezzo di circa 300 dollari, cifra che la mette in concorrenza diretta con la RX 6750 GRE, disponibile in due varianti da 10GB e 12GB, acquistabili rispettivamente a 269 dollari e 289 dollari.

AMD non ha rilasciato ancora alcuna informazione sulla RX 7600 XT, né riguardo la data di lancio né in merito al prezzo, tuttavia vista la competitività di questo segmento di mercato, è facile pensare che il Team Red abbia deciso di rivedere la propria strategia una volta constatato il successo dei modelli RDNA 2.

Sono diversi gli insider che suggeriscono che per questi motivi la RX 7600 XT 16GB non sarà disponibile da subito per l’acquisto in Cina. La RX 6750 GRE è una delle proposte più convenienti del mercato cinese e viene preferita da molti videogiocatori anche alla RTX 4060, nonostante la scheda NVIDIA sia più efficiente.

Nel resto del mondo la RX 7600 XT dovrebbe debuttare l’ultima settimana di gennaio; non è chiaro quando arriverà in Cina, ma di certo AMD aspetterà che le vendite della RX 6750 GRE diminuiscano, prima di immettere sul mercato un nuovo modello con tutte le carte in regola per sostituirla.