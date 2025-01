Radeon RX 9070 XT vicina alla 4080 SUPER: possiamo sperare?

La scelta di AMD di non presentare le schede video al CES ha gettato diverse ombre sulla bontà delle nuove RX 9000, ma le ultime indiscrezioni fanno ben sperare. Un'indiscrezione sul forum cinese Chiphell ha svelato nuovi benchmark della Radeon RX 9070 XT, la nuova top di gamma di AMD, che dovrebbe posizionarsi tra una RTX 4080 SUPER e una RTX 4070 Ti SUPER.

Vale la pena ricordare fin da subito che AMD non mira a competere con la fascia alta NVIDIA, quindi la RTX 5090 (e probabilmente anche la RTX 5080) rimarranno "a sé", senza concorrenti diretti. Il Team Red vuole inserisci nella fascia medio-alta (e in quelle inferiori), terreno decisamente più fertile e dove potrebbe risultare più convincente con le proprie proposte, offrendo buone prestazioni a un prezzo aggressivo.

L'indiscrezione mostra le prestazioni della scheda in Cyberpunk 2077 e Black Myth: Wukong, titoli moderni e decisamente impegnativi. Entrambi sono stati testati in 4K con ray tracing, ma senza upscaling, quindi le GPU NVIDIA non hanno potuto far leva sul DLSS. Qui sotto vi lasciamo una tabella con i risultati dei test.

RTX 4080 SUPER Radeon RX 9070 XT RTX 4070 Ti SUPER Cyberpunk 2077 32 FPS (4K)

65 FPS (QHD)

101 FPS (FHD) 26 FPS (4K)

52 FPS (QHD)

85 FPS (FHD) 26 FPS (4K)

53 FPS (QHD)

87 FPS (FHD) Black Myth: Wukong 33 FPS (4K)

77 FPS (QHD)

99 FPS (FHD) 30 FPS (4K)

73 FPS (QHD)

97 FPS (FHD) 28 FPS (4K)

67 FPS (QHD)

87 FPS (FHD)

Come vedete dai dati, in Cyberpunk 2077 la RX 9070 XT è praticamente identica alla RTX 4070 Ti SUPER, mentre in Wukong è più vicina alla RTX 4080 SUPER. Si tratta senza dubbio di risultati incoraggianti, ma l'assenza dell'upscaling non è qualcosa che possiamo sottovalutare: il DLSS potrebbe dare quella spinta in più alle schede NVIDIA che l'FSR non riesce a dare ad AMD (specialmente se guardiamo ai giochi che supportano la frame generation), consentendo alle schede del Team Green di ampliare il divario in tutti quei giochi che supportano la tecnologia.

Sarà interessante anche il confronto con le RTX 5000, ormai prossime all'uscita dopo l'annuncio ufficiale al CES. Se AMD dovesse continuare con la sua politica dei prezzi aggressivi e la Radeon RX 9070 XT dovesse costare quanto una RTX 5070, offrendo prestazioni superiori, diventerebbe di certo una scheda da tenere d'occhio, specialmente per chi ancora gioca in rasterizzazione e non ama usare gli algoritmi di upscaling.