Raijintek Nyx Pro, design open frame accattivante e tanta attenzione ai dettagli

Raijintek ha presentato il Nyx Pro, un case open frame di fascia alta pensato per modder e appassionati che consente di godere della possibilità di usare i migliori componenti sul mercato senza dover scendere a compromessi e tenendo tutto in bella vista.

Il design è un elemento unico ed estremamente caratterizzante: il pannello superiore e frontale hanno un’apertura flip con un sistema a molle come protezione e sui lati sono presenti due pannelli in vetro temperato, spesso 4 mm e facilmente rimovibile svitando 4 viti.

C’è da sottolineare l’estrema attenzione ai dettagli, Raijintek ha incluso dei cuscinetti in gomma come forma di protezione aggiuntiva per l’hardware che si monta, dei grossi cuscinetti da 20 mm alla base e piastre per il fissaggio degli HDD o degli SSD (nello specifico è possibile installare 2 HDD da 3,5” e 4 SSD da 2,5”).

Frontalmente sono state predisposte per la connettività 3 porte USB 3.0 e due jack (audio e microfono) da 3,5 mm che affiancano il pulsante di accensione LED.

Scendiamo un po’ nei dettagli, le dimensioni del NYX PRO sono molto generose, parliamo di 265 x 595 x 658 mm per 18,5 kg di peso totale. La struttura esterna è totalmente in alluminio spesso 3 mm, mentre quella interna è in solido acciaio spesso 2,5 mm.

Sulla piastra principale non ci sono limiti di scelta, è possibile installare schede madre che vanno dal formato Mini-ITX alle EEB. Il Nyx Pro è in grado di ospitare un massimo di due schede video da ben 496 mm di lunghezza quindi soluzioni con due RTX 2080 Ti o due RX 5700XT sono possibilissime.

E il raffreddamento? Bene, sul pannello frontale e superiore si possono installare ben 3 ventole da 120 mm o 2 da 140 mm (per ciascun pannello) e le opzioni di raffreddamento a liquido sono pressoché illimitate, da quelle commerciali a quelle fai-da-te, grazie alla presenza di molteplici fori per le viti di fissaggio adatti ad ogni situazione. Inoltre i due pannelli sopra citati consentono anche di poter installare un radiatore ciascuno, per il raffreddamento a liquido da 120/140/240/280/360 mm per 30 mm di spessore.

Il Raijintek Nyx Pro sarà disponibile in quattro colorazioni: titanio (nero opaco), bianco, giallo e rosso. Prezzo e disponibilità purtroppo non sono ancora noti.