Raspberry Pi 3 Mini avvistato online

Il Raspberry Pi 3 potrebbe non essere l’ultimo e il migliore Raspberry Pi disponibile sul mercato, ma è stato impiegato in molti progetti, tra cui TPCast-VR, un adattatore wireless per visori VR come Oculus Rift e HTC Vive. A quanto pare, sono ora disponibili delle schede custom chiamate Raspberry Pi 3 Mini, come riportato dai colleghi di CNX Software.

A bordo di Raspberry Pi 3 Mini troviamo il SoC Broadcom BCM2837 con un processore Cortex-A53 quad-core in esecuzione a 1,2GHz, accompagnato dalla GPU Videocore IV e 1GB di RAM. Nonostante manchino porte USB, HDMI o interfacce wireless, è presente una porta AV a quattro pin per video composito e audio stereo, due interfacce USB 2.0 tramite un header J12, uno slot Micro SD e l’interfaccia per la fotocamera CSI. Non c’è una porta micro USB per l’alimentazione, ma 5V e GND sono forniti tramite il GPIO; quindi, il visore VR a cui si collega deve avere una qualche forma di regolazione della tensione. Parlando del GPIO, possiamo notare un compromesso: invece dei soliti 40 pin, ne abbiamo solo 28. La scheda misura 5×5 cm e, come facilmente intuibile, non segue il layout di un Raspberry Pi convenzionale.

Vedere modelli personalizzati di Raspberry Pi non è certo una novità; infatti, Element14 forniva un servizio simile nel lontano 2015. Coloro che acquistavano oltre 3000 Raspberry Pi potevano richiedere agli ingegneri di effettuare alcune modifiche in base alle esigenze del cliente (il servizio ora non è più disponibile, in quanto gli utenti possono usare Raspberry Pi Computer Module 4 o addirittura il piccolo RP2040 per i loro progetti). La scheda standalone è disponibile da FatboyPV al prezzo di 24,99 dollari, mentre un kit con una scheda adattatore aggiuntiva, cavi, ventola e un case di plastica è acquistabile su AliExpress a 55$.

Il dispositivo ha riscosso un certo interesse nella community di appassionati di droni, in quanto è possibile impiegarlo come alternativa più potente a Raspberry Pi Zero per lo streaming di un flusso video tramite la piattaforma open-source OpenHD, che è esattamente ciò che permette di fare il kit proposto su AliExpress,