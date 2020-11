Raspberry PI 400, un computer completo all’interno di una tastiera

Raspberry Foundation ha lanciato Raspberry Pi 400, una variante del Raspberry Pi 4 da 4GB all’interno di una tastiera.

Raspberry Pi 400 viene venduto al dettaglio come una singola unità al prezzo di 70$ o come kit completo a 100$ con mouse, alimentatore, cavi, scheda micro SD e una copia della Guida per principianti di Raspberry Pi.

Probabilmente coloro che hanno almeno una trentina di anni si ricorderanno dell’epoca d’oro degli home computer, durante la quale moltissimi computer, tra cui possiamo citare l’immortale Commodore 64, avevano un corpo macchina molto compatto e situato sotto la tastiera.

Il Raspberry Pi 400 riporta alla mente proprio quell’estetica ed il risultato finale è sicuramente di buona fattura. La tastiera misura 283x120x20 mm ed offre una digitazione piuttosto comoda.

Nella parte posteriore del Raspberry Pi 400 sono presenti tutte le varie porte, la più grande delle quali è un’header a 40 pin per il GPIO. Andando avanti, troviamo uno slot per schede microSD, due uscite video micro HDMI capaci di trasportare segnali sino a risoluzione 4K, due porte USB 3.0, una singola USB 2.0 e, infine, un connettore Gigabit Ethernet.

Nonostante il cambiamento nel form factor, si tratta ancora a pieno titolo di un Raspberry Pi 4 da 4GB e, come tale, si comporta esattamente allo stesso modo, ma con un’eccezione. Raspberry PI 400 non dispone dei connettori CSI e DSI, utilizzati per la fotocamera e il touchscreen ufficiale. La perdita del touchscreen non dovrebbe costituire un grosso problema, mentre la mancanza del supporto alla fotocamera potrebbe limitare il numero di progetti realizzabili con il dispositivo.

Raspberry Pi si propone come una soluzione all-in-one ideale per scopi educativi o per coloro che muovono i primi passi nel mondo dei Single Board Computer e vogliono allenarsi con la programmazione. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale.