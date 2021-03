Raspberry Pi diventa una piccola Morte Nera e stermina le zanzare con un raggio laser

La stagione estiva si sta lentamente avvicinando e sappiamo tutti benissimo qual è una delle cose più fastidiose che accompagnano l’arrivo del caldo e dell’umido: le zanzare!

Questi minuscoli e, a prima vista, indifesi insetti sono responsabili per la trasmissione di malattie che portano alla morte di milioni di persone al mondo ogni singolo anno, dato che rende questo tipo di insetto particolarmente letale anche se non direttamente. Per questo, una maker ha deciso di dichiarare guerra alle zanzare a colpi di laser!

Maker Ildar Rakhmatulin sembra averne avuto abbastanza, il maker ha deciso di realizzare un piccolo “raggio della morte” in grado di sterminare le zanzare con il solo aiuto di un Raspberry Pi 3 B+ e un laser da 1W.

Il progetto si basa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI), il software che comanda il mini raggio della morte è stato addestrato per il riconoscimento delle zanzare utilizzando le tecniche di machine learning. L’apprendimento automatico è avvenuto su un PC che ha a disposizione una GPU Nvidia Geforce GTX 1060 6GB e una CPU AMD Ryzen 5 3600.

L’SBC (Single Board Computer) utilizza il modulo fotografico Raspberry Pi Camera per individuare nei propri paraggi gli insetti, dopo di che utilizza un galvanometro per orientare il laser verso il proprio bersaglio. Una volta presa la mira e sistemata la posizione delle lenti, il laser viene acceso inviando una quantità di calore sufficiente ad uccidere la zanzara. L’ultimo passo prevede un controllo per assicurarsi che la zanzare sia stata completamente eliminata.

Un’interessante discussione su Hacker News, dove questo progetto è stato condiviso per la prima volta, si è aperta sul dubbio che un laser da 1W sia sicuro per gli esseri umani. Inoltre, l’articolo sostiene che le zanzare possono essere uccise solo a 300mm di distanza dal laser, il che non è esattamente così utile in un’ambiente domestico.

Purtroppo l’articolo non mostra alcun video della mini “morte nera” per zanzare in azione ma potete leggere ulteriori dettagli a riguardo su PrePrints.