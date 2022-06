La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza dei progetti più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Adrian Papineau, chiamato PiChuck, che trasforma in un Raspberry Pi Zero 2 W in un dispositivo simile al nunchuck della console Nintendo Wii collegato a degli occhiali indossabili con display.

Papineau, ingegnere meccanico e appassionato di tecnologia a tutto tondo, si è già impegnato in passato a vari prodotti creativi come design per tastiere meccaniche stampate in 3D (di cui trovate i file su Thingiverse) e aveva già creato un primo prototipo di questo PiChuck tempo fa, ma solo recentemente l’ha aggiornato ad una nuova versione con l’ultimo Raspberry Pi Zero 2 W.

Photo credit: Adrian Papineau

Photo credit: Adrian Papineau

In pratica, il joystick muove il cursore, mentre i pulsanti funzionano come i tasti del mouse, consentendo di navigare agilmente in Internet anche durante le passeggiate. Per quanto riguarda la realizzazione tecnica di prova, per questo progetto servono un nunchuck per Wii, un Raspberry Pi Zero 2 W e una stampante 3D, oltre a un caricabatterie Adafruit Powerboost 1000 e una batteria, in particolare una Holy Stone 752555 da 750mAh da 3,7V. Infine, per completare il tutto bisogna aggiungere un nastro HDMI per collegare il Pi Zero al display Vufine.

Passando alla parte software, per la conversione dei segnali è necessaria la libreria pubblicata da Boeeerb su GitHub, mentre il controllo del cursore viene gestito tramite il modulo Pynput, scaricabile da PyPi. Nel caso foste interessati a replicare l’opera, vi consigliamo di consultare il thread originale su Reddit e dare un’occhiata a Thingiverse.