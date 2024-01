Un computer (con schermo) dentro a un mouse, impressionante!

Avete mai pensato di inserire un intero PC all’interno del mouse? No? Lo Youtuber Electo non solo lo ha fatto, ma ha letteralmente portato a compimento l’idea, creando una build decisamente particolare e affascinante.

Electo ha dato via al progetto il 1 settembre 2023, documentandolo nel video da 12 minuti che trovate qui sotto. L’idea era di creare un PC da gaming, ma uno spazio così ridotto ha costretto, come potete immaginare, a molti compromessi, che non hanno permesso di inserire hardware particolarmente potente: in Minecraft il “Mouse come PC” (così è stato battezzato dal suo creatore, forse con poca fantasia) non va oltre i 20 FPS.

Pensandoci bene, però, forse il problema non è poi così grande considerando le dimensioni davvero minuscole dello schermo. Il display è montato sulla parte frontale del mouse, mentre il corpo è molto più grande di quello di un normale modello, dato che deve ospitare il PC. I pulsanti laterali sono mappati sui tasti W,A,S,D,E,I ed Esc, spesso i più usati all’interno dei giochi.

Pensandoci bene, si potrebbe comunque giocare sfruttando lo streaming di Steam Link, ma questa particolare combinazione di mouse e PC non è progettata per un uso quotidiano o per sessioni di gioco prolungate: stando a Electo, sembra che più tempo si usa il mouse-PC, più questo è propenso a crash e problemi.

Il progetto di Electo è creativo e interessante, inoltre ci mostra la fantasia che i maker possono avere. L’idea di avere uno schermo collegato al mouse è altrettanto particolare e un bell’esercizio di stile, ma poco pratica dato che muovendosi assieme al mouse, rende parecchio difficile (se non impossibile) usarlo in modo efficace.