Raspberry PI Pico diventa più intelligente con questa scheda

Sicuramente Raspberry Pi Pico non è il primo prodotto che viene in mente quando si parla di machine learning, ma sembra che la minuta scheda proposta sul mercato al prezzo di appena quattro dollari potrebbe essere impiegata all’interno di progetti che prevedono l’apprendimento automatico. Infatti, Arducam ha presentato Pico4ML, dispositivo basato sul SoC RP2040, cuore di Raspberry Pi Pico, che offre anche una fotocamera, un piccolo display e un microfono integrati.

Arducam è probabilmente meglio conosciuta per la sua gamma di fotocamere per single board computer Raspberry Pi e NVIDIA Jetson, ma il recente lancio di Raspberry Pi Pico ha catturato subito la sua attenzione. Pico4ML è la sua prima scheda basata su RP2040, nonché la prima equipaggiata con una fotocamera integrata, un microfono che è possibile utilizzare per il rilevamento delle parole chiave, uno schermo e una Inertial Measurement Unit (IMU) in grado di rilevare i gesti.

Pico4ML è stato ideato per progetti di machine learning e intelligenza artificiale basati su Tiny Machine Learning (TinyML). La libreria TensorFlow Lite Micro è pienamente supportata da RP2040, aprendo un intero nuovo mondo di progetti per il microcontroller. Pico4ML di Arducam essenzialmente rimane ancora un Raspberry Pi Pico, quindi dovrebbe essere compatibile con gli accessori progettati per quest’ultimo.

Credit: Arducam

Il Pico4ML può rilevare due persone in tempo reale e nell’ultimo video dimostrativo lo si vede in azione con un individuo e una action figure di Mario. Pico4ML reagisce con un valore percentuale per mostrare quanto sia certo che un’immagine sia una persona mentre riproduce in tempo reale sul proprio display il soggetto nell’inquadratura. Purtroppo, al momento non sappiamo quando, e a che prezzo, sarà disponibile il prodotto.