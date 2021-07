Raspberry Pi Pico ora controlla anche le torrette per spari perfetti

Il maker Daniel Wareham ha realizzato un progetto basato su Raspberry Pi piuttosto interessante ed originale. Utilizzando l’apprezzato, ed economico, microcontroller, Raspberry Pi Pico, Wareham ha creato una torretta stampata in 3D che può essere controllata sia manualmente che automaticamente.

Credit: Daniel Wareham

Prima di tutto, facciamo notare che questa torretta in realtà non spara davvero ma, sebbene non vi sia alcun meccanismo per il lancio di proiettili, fa un ottimo lavoro nel dimostrare le capacità di mira e controllo di una torretta reale, inviando i dati dei calcoli agli schermi OLED sul controller.

La torretta stessa è alloggiata all’interno di un involucro personalizzato stampato in 3D. All’interno ci sono una coppia di motori che controllano il movimento sinistro/destro del corpo e il movimento su/giù della canna. Il dispositivo funziona utilizzando un controller separato che sfoggia un bel design e un’interfaccia rifinita. Quest’ultimo possiede due schermi OLED per l’output dei dati e la regolazione delle impostazioni, tre slider, due manopole, tre potenziometri e un joystick per il funzionamento manuale.

Credit: Daniel Wareham

Come vi abbiamo riferito poco fa, in realtà la torretta non spara proiettili ma può mirare da sola e tenere conto del movimento del bersaglio per le simulazioni in tempo reale. Gli algoritmi ispirati al mondo militare sono stati scritti con il linguaggio gratuito e open source Python. I migliori progetti per Raspberry Pi sono quelli che si possono realizzare comodamente a casa e Wareham è stato così gentile da condividere tutti i dettagli meccanici su GitHub per coloro che vogliono replicare la sua opera.

Nel caso foste interessati a scoprire come funziona l’unità, vi consigliamo di dare un’occhiata al canale YouTube ufficiale di Daniel Wareham, nel quale sono presenti diversi video che descrivono in dettaglio la realizzazione della torretta.