Raspberry Pi può anche sostituire l’attrezzatura audio professionale

Raspberry Pi non smette mai di sorprendere. Uno degli aspetti più divertenti di avere a disposizione un SBC Raspberry è il fatto di poterlo riutilizzare per una quantità praticamente infinita di progetti completamente diversi tra loro. Un esempio? Questo Looper a quattro tracce realizzato da The Psycotenuse su YouTube.

I progetti “fai da te” (DIY) realizzati con il Raspberry Pi sono quasi sempre molto originali e solitamente hanno prezzi contenuti. Quando i prezzi non sono contenuti, di solito il risultato supera di gran lunga le aspettative o compensa con l’introduzione di funzioni uniche o divertenti.

Questo ingegnoso YouTuber e maker ha deciso, per esempio, di realizzarsi in casa il proprio Looper a quattro tracce, ovviamente basato sul PC a scheda singola più famoso al mondo. Il Looper viene utilizzato per mixare la musica in tempo reale registrando le tracce audio e facendole andare in loop a comando. Non solo ha mostrato al mondo in un video il risultato del proprio progetto, ma ha condiviso le istruzioni per la realizzazione in un pratico tutorial.

Il looper richiede 8 pulsanti in totale e 8 singoli LED. I pulsanti servono per avviare e arrestare la registrazione, nonché per avviare e arrestare quando la traccia audio viene riprodotta in loop.

Vale la pena notare che in questo tutorial viene utilizzato ALSA Mixer. Questo era il mixer audio predefinito per Raspberry Pi OS che da dicembre è stato cambiato in PulseAudio. Tenetelo a mente se decidete di realizzare questo progetto da soli e visitate il repository Github per tutti i file di cui avrete bisogno.