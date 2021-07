Raspberry Pi trasforma le transazioni di criptovalute in musica

In quello che deve essere uno dei progetti per Raspberry Pi più strani di sempre, nato dalla collaborazione di Estefannie, con sede in Texas, e l’anarchico synth-pop britannico Look Mum No Computer, il noto Single Board Computer è stato messo nelle condizioni di generare suoni e musica in base alle fluttuazioni del mercato delle criptovalute.

Credit: Look Mum No Computer

Look Mum No Computer, AKA Sam, ha contattato Esteffanie per occuparsi della codifica. La sua soluzione consisteva nell’utilizzare un Raspberry Pi per tracciare i mercati delle criptovalute e inviare i dati a una breadboard piena di LED. Sam ha quindi costruito una serie di circuiti analogici che rallentano questi dati relativi alle transazioni fino ad arrivare ad una temporizzazione più simile alla musica, prima di indirizzare l’uscita attraverso gli oscillatori per produrre accordi.

Il risultato finale, come potete ascoltare dal filmato allegato alla notizia, è particolarmente interessante, proponendosi come un’opera d’arte che sfida i nostri stessi concetti di musica, divertimento, tempo e, in effetti, orecchie. Ovviamente, è praticamente impossibile determinare cosa stia succedendo nei mercati delle criptovalute semplicemente basandosi sui suoni, ma si tratta decisamente di un progetto molto particolare che offre uno sguardo affascinante a quello che può essere ottenuto con alcune abilità di codifica, immaginazione e dati.

Nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, fortunatamente esistono video esplicativi sia di Esteffanie che di Look Mum No Computer che spiegano più nel dettaglio i vari parametri tecnici che sono stati presi in considerazione per la realizzazione.