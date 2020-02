Raspbian Buster, le novità dell’ultimo aggiornamento

L’ultima versione di Raspbian, Buster, ha ricevuto un grande aggiornamento questa settimana. Un recente post sul blog sul sito web ufficiale di Raspberry Pi elenca tutte le nuove modifiche e i dettagli sulle nuove funzionalità.

Tra le novità apportate troviamo modifiche significative al File Manager: le icone sono state aggiornate per rendere più semplice distinguere le cartelle. Le freccette che mostrano le sottocartelle ora appaiono solo accanto alle directory che hanno delle sottodirectory, altrimenti sono nascoste.

Il team di Raspberry Pi ha inoltre contattato un’organizzazione benefica per l’accessibilità nota come AbilityNet, per cooperare in merito ai miglioramenti dell’ambiente desktop Raspberry Pi. Raspbian ora supporta lo screen reader Orca, compatibile con la maggior parte delle applicazioni che utilizzano toolkit GTK o Qt. Altri toolkit non sono compatibili e potrebbero o meno funzionare.

Sempre in tema accessibilità, è possibile trovare una nuova funzione di raddoppio dei pixel nel menu Configurazione di Raspberry Pi, che migliora la visibilità dello schermo per gli ipovedenti.

I giochi Python del nuovo libro di Eben Upton, Code the Classics, sono ora disponibili per il download nell’area software consigliata. Anche le preferenze audio non sono più elencate nel menu principale come app: sono accessibili dal plug-in del volume nella barra delle applicazioni.

Trovate le restanti funzionalità elencate nel post completo, qui. È possibile effettuare l’ultimo aggiornamento di Buster tramite il terminale o scaricare la versione aggiornata direttamente dalla pagina di download di Raspbian.