ma la fotocamera fissa sull'angolo destro non mi convince per niente. se stai riprendendo qualcosa alla tua sinistra inquadri praticamente il vuoto
fighi da morire però 419 euro sono tanti
ok ma il discorso privacy mi preoccupa un po'. cioè il led si vede o non si vede? perché se la gente non se ne accorge diventa un problema serio, soprattutto nei posti affollati. non è una cosa che si può ignorare
quindi sostituiscono anche gli auricolari? non lo sapevo, pensavo fossero solo per le foto
