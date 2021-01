Razer, la sedia gaming del futuro avrà anche uno schermo OLED pieghevole?

Il CES, uno degli eventi inerenti alla tecnologia più importanti a livello mondiale e che si svolge solitamente a Las Vegas, quest’anno è tutto virtuale, ma ciò non ha impedito ai produttori di condividere le loro ispirazioni più sfrenate sotto forma di prototipi concettuali. Dopo aver mostrato la “mascherina del futuro”, Razer ha presentato anche Project Brooklyn, la sedia da gaming di prossima generazione.

Ricordate l’Acer Thronos da 10.000$? Project Brooklyn punta ad offrire diverse novità rispetto al prodotto di Acer. Al momento, ovviamente, si tratta solamente di puri concept ed l’oggetto non esiste ancora fisicamente, quindi dovremo accontentarci di alcuni render. Detto questo, al momento, Project Brooklyn sarà una sedia da gaming con un supporto RGB, una scrivania pieghevole attaccata ai braccioli e un monitor OLED curvo ultrawide pieghevole integrato.

Secondo Razer, l’idea è nata dal tentativo di creare una sedia adatta per i giocatori mobile, console e PC, tenendo conto anche delle limitazioni di spazio. L’azienda ha inventato una sedia avvolgente con cuciture in pelle e feedback aptico (prendendo come riferimento la già esistente Razer Iskur), collegandola ad un supporto RGB che permette la gestione semplificata dei cavi e aggiungendo funzionalità a scomparsa per i giocatori.

Non è un concept insolito, come abbiamo visto con il Thronos, ma questo è molto più compatto della configurazione di Acer. Il monitor incluso si arrotola e si ripone nella parte posteriore della sedia, ma i braccioli inclusi sono in grado di sollevarlo ed aprirlo con un angolo di visione confortevole per il giocatore. La scrivania anche regolabile ed inserita nei braccioli. Rispetto al Thronos, lo stand RGB non sembra regolabile come la soluzione di Acer ed è necessario utilizzare il proprio PC. Tuttavia, il supporto della sedia renderebbe la gestione dei cavi molto più semplice.

Ricordiamo che si tratta solo di un concept, quindi non aspettatevi di trovarlo sul mercato in tempi brevi, ma un rappresentante dell’azienda ha affermato che alcune sue caratteristiche, come il feedback aptico, potrebbero apparire in altri prodotti di Razer.