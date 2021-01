Razer presenta Project Hazel, la mascherina del futuro

Il CES di Las Vegas è da anni un punto di riferimento e un appuntamento da tenere sott’occhio per capire in che direzione si muove l’innovazione a livello mondiale. Come da programma non sono mancate le sorprese, come la presentazione da parte di Nvidia della nuova GeForce RTX 3060 con supporto alla Tecnologie RTX con DLSS e Ray Tracing in arrivo per alcuni giochi tra cui Call of Duty Warzone, il battle royale del popolare FPS. Razer non è rimasta con le mani in mano ed infatti ha presentato Project Hazel, la mascherina tecnologica del futuro.

Il 2020 non è stato un anno semplice, la pandemia globale che ha messo in ginocchio il mondo intero ha distrutto sicuramente il mercato internazionale. Con l’arrivo dei vaccini si spera che nel breve tempo potremo tornare alla vita di tutti i giorni. Razer ha combattuto molto, lanciando una linea produttiva di mascherine chirurgiche spedite in tutto il mondo. Nel giro di poco tempo abbiamo potuto scoprire una sorta di evoluzione, e la società multinazionale ha in qualche modo colto la palla al balzo.

Il design di Project Hazel è piuttosto minimale ma soprattutto trasparente, questo infatti permette di far vedere le nostre espressioni quando potremo parlare con un’altra persona. La mascherina è dotata di microfono e di speaker rendendo la nostra conversazione decisamente più comprensibile. Questa funzione necessita ovviamente di alimentazione ed è per questo che Razer è venuta in nostro soccorso inserendo una batteria interna a cui si potrà dare energia utilizzando la custodia apposita. La scatola svolge un altro compito fondamentale: la sterilizzazione tramite raggi UV, impedendo ai microrganismi di riprodursi o diventare dannosi.

Un’altra caratteristica fondamentale è il comfort, la mascherina di Razer avrà dei comodi laccetti da sistemare in base alla grandezza del nostro viso. Se vi state chiedendo il costo, purtroppo non è ancora in circolazione. Razer sta comunque valutando una eventuale uscita nel giro del breve tempo, ma probabilmente ne sapremo di più tra qualche mese.