Se siete alla ricerca di un mouse da gaming versatile e professionale, che vi permetta di mantenere il controllo anche dei titoli in cui è richiesta una grande manualità e rapidità dei movimenti, come possono essere, ad esempio, i MOBA da competizione, allora fermatevi qui, perché questa è la promo che fa per voi!

Ci segnaliamo in fatti che, in occasione di queste ultime ore di offerte degli Amazon Prime Day, è disponibile sul portale, ad un prezzo scontatissimo, lo splendido mouse Razer Naga Trinity, che dagli originali 119,99€, è ora disponibile a soli 61,74€, con uno sconto applicato pari al 49%!

Si tratta di un’occasione davvero ottima, perché qui non si parla di un mouse dalle funzioni comuni, ma di un dispositivo che vanta la bellezza di 19 tasti programmabili, con cui poter andare incontro anche alle esigenze più impensabili imposte da titoli strategici e tattici.

Razer Naga Trinity, infatti, vanta un sistema di 3 pannelli laterali intercambiabili, sulla cui superficie sono presenti diverse disposizioni di tasti programmabili, che potranno tornarvi comode per impostare macro o singole azioni, e che vi torneranno comode per videogame come RPG, strategici, gestionali o MOBA.

Parliamo, inoltre, di un mouse estremamente affidabile e preciso, dotato di sensore ottico 5G da 16 000 DPI, pensato per offrire il massimo della precisione sia per il gaming, in titoli dove il controllo è tutto, come gli FPS, o nelle attività professionali di grafica o design.

Dulcis in fundo, questo mouse è anche compatibile con il sistema Razer Chroma, che offre personalizzazione anche dal punto di vista estetico, grazie alle eleganti luci RGB da ben 16.8 milioni di colori personalizzabili, così che possiate adattare i colori del vostro mouse alle fasce RGB del vostro PC e della vostra postazione di gioco.

Insomma, parliamo di un vero mouse di tutto rispetto, in sconto ancora per poche ore su Amazon e, per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promo prima dello scadere di queste ultime ore di Prime Day.

