Il progetto ReactOS, l'ambizioso sistema operativo open-source che mira a replicare Windows in modo completamente libero e compatibile a livello binario, taglia oggi un traguardo storico: trent'anni dal primo commit nel repository del codice sorgente. Un percorso lungo e tortuoso che ha visto oltre 88.000 commit da più di 300 sviluppatori, rendendo ReactOS uno dei progetti di ingegneria inversa più longevi e complessi dell'ecosistema open-source. Mentre GNU Hurd continua la sua interminabile gestazione, ReactOS dimostra progressi concreti verso un'alternativa realmente utilizzabile all'ecosistema proprietario di Microsoft.

Nel post celebrativo pubblicato sul blog ufficiale, il team di sviluppo non si limita alla nostalgia, ma presenta una roadmap tecnica che evidenzia come il progetto stia finalmente accelerando su fronti cruciali. Tra le priorità dello sviluppo attuale spiccano un nuovo driver NTFS completamente riscritto, fondamentale per garantire piena compatibilità con i file system Windows moderni, e un driver ATA storage aggiornato per supportare le configurazioni hardware contemporanee. La sfida più ambiziosa riguarda però l'implementazione del supporto SMP per sistemi multiprocessore, una caratteristica oggi imprescindibile considerando che persino i processori entry-level dispongono di core multipli.

Sul fronte della sicurezza e della modernizzazione, ReactOS sta lavorando all'integrazione dell'ASLR (Address Space Layout Randomization) sia a livello kernel che user-space, una tecnologia di protezione della memoria ormai standard nei sistemi operativi moderni che randomizza la disposizione degli spazi di indirizzamento per contrastare exploit e malware. Parallelamente, il progetto punta al supporto per sistemi UEFI di classe 3, abbandonando progressivamente il legacy BIOS che oggi costituisce una barriera all'esecuzione su hardware recente.

Oltre 88.000 commit da più di 300 sviluppatori in tre decenni rappresentano uno sforzo di ingegneria inversa senza precedenti nell'ecosistema open-source

Particolarmente significativo è il lavoro sui driver grafici moderni basati sul modello WDDM di Microsoft (Windows Display Driver Model), che potrebbe finalmente consentire a ReactOS di sfruttare GPU contemporanee con accelerazione hardware completa. Questo rappresenta un cambio di paradigma rispetto ai vecchi driver XPDM, aprendo la strada a prestazioni grafiche paragonabili ai sistemi Windows nativi. Il nuovo ambiente di build RosBE mira inoltre a semplificare il contributo degli sviluppatori, riducendo le barriere tecniche che storicamente hanno limitato la crescita della community.

Nonostante i progressi, ReactOS rimane lontano dall'essere una piattaforma utilizzabile quotidianamente: la compatibilità con applicazioni Windows moderne è ancora parziale, molti driver mancano all'appello e la stabilità generale richiede ulteriori iterazioni. Tuttavia, il ritmo di sviluppo attuale suggerisce che il progetto sta entrando in una fase più matura, con obiettivi tecnici concreti e un'architettura che finalmente incorpora standard di sicurezza e supporto hardware contemporanei. Per gli appassionati di sistemi operativi alternativi e della filosofia open-source, ReactOS rappresenta un esperimento unico nel panorama del software libero: replicare un ecosistema proprietario complesso mantenendo la compatibilità binaria è una sfida di reverse engineering che pochi progetti hanno osato affrontare con questa determinazione.

Chi volesse approfondire la storia del progetto e i dettagli tecnici della roadmap futura può consultare il post completo sul blog ufficiale di ReactOS.org, dove sono disponibili anche screenshot storici che documentano l'evoluzione dell'interfaccia e delle funzionalità nel corso dei tre decenni di sviluppo.