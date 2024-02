Recensione MateBook D 16 (2024)

Il Huawei MateBook D 16 2024 si distingue per un design raffinato e pratico, caratterizzato da una scocca grigio scuro che conferisce un aspetto elegante al dispositivo. Tuttavia, manca di quel tocco premium che ci si potrebbe aspettare considerando il prezzo di 1400 euro (per la versione testata). Nonostante ciò, le dimensioni del laptop, con una larghezza di 356,7 mm, uno spessore di 248,7 mm e un'altezza di 17 mm, offrono un buon equilibrio tra portabilità e funzionalità per un dispositivo da 16 pollici.

Dal punto di vista della connettività, il MateBook D 16 2024 dispone di porte USB-A e USB-C/Thunderbolt che consentono agli utenti di collegare facilmente dispositivi esterni, anche se la dotazione complessiva è essenziale. Lo schermo da 16 pollici offre una buona esperienza visiva, senza qualità particolarmente esaltanti e una luminosità che potrebbe deludere in condizioni di forte illuminazione.

La tastiera retroilluminata, con un tastierino numerico dedicato, offre una piacevole esperienza di digitazione con una corsa di 1,5 mm e una risposta precisa. Tuttavia, la retroilluminazione si spegne troppo spesso e può dare fastidio. Il touchpad, sebbene reattivo e preciso, non si distingue particolarmente rispetto ad altri modelli sul mercato.

Il comparto webcam e microfono del MateBook D 16 2024 si dimostra sufficiente per le videochiamate e le conferenze online, anche se potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti in termini di qualità dell'immagine e del suono.

Le prestazioni del laptop sono garantite dal processore Intel Core i9-13900H, insieme a 16GB di RAM, che lo rendono adatto alla gestione di compiti impegnativi come la progettazione 3D. Tuttavia, l'eccessiva sollecitazione potrebbe portare a piccoli problemi di surriscaldamento.

La batteria del MateBook D 16 2024 offre una durata accettabile per un utilizzo quotidiano, ma potrebbe non essere sufficiente per sessioni prolungate lontano da una presa di corrente.

In conclusione, il Huawei MateBook D 16 2024 è una scelta valida per chi cerca un laptop versatile per lavoro o studio, ma presenta alcune limitazioni che potrebbero non soddisfare completamente le esigenze degli utenti più esigenti.

Design

Il Huawei MateBook D 16 2024 è caratterizzato da un design raffinato e pratico, con una scocca grigio scuro che conferisce un aspetto elegante al dispositivo. Non ha un design particolarmente elegante o ricercato, né troverete elementi in alluminio o altri materiali premium. Non è un dramma, ma considerando che costa 1400 euro forse avrei preferito qualcosa di più curato.

Con una larghezza di 356,7 mm, uno spessore di 248,7 mm e un'altezza di 17 mm, il MateBook D 16 2024 offre un buon equilibrio tra portabilità e funzionalità, e per un 16 pollici è - tutto sommato - un laptop leggero e facile da trasportare.

Il laptop dispone di due porte USB-A con supporto USB 2.0, una sul lato destro e una sul lato sinistro. Inoltre, è presente una singola porta USB-C / Thunderbolt posizionata sul lato sinistro. Questa configurazione offre opzioni di connettività flessibili, consentendo agli utenti di collegare facilmente dispositivi esterni. La dotazione è essenziale, ma non manca una porta HDMI a dimensioni standard e la presa jack da 3,5 mm.

Schermo e Audio

Il display da 16 pollici del Huawei MateBook D 16 2024 offre un'esperienza visiva di buona qualità. Senza eccellere in alcun aspetto, e uno schermo leggibile e con una buona definizione, capace di riprodurre colori brillanti e adatto tanto al lavoro quanto all’intrattenimento. Con i riflessi soffre un po’, anche a causa di una luminosità massima non molto alta, quindi bisognerà fare attenzione a non mettersi troppo vicini alle finestre, e probabilmente sarà difficile lavorare al tavolo esterno di un bar in un giorno di sole - il che ovviamente è un peccato.Lo schermo presenta una risoluzione Full HD e usa un pannello IPS, con buoni angoli di visualizzazione.

Uno schermo più che basic, che fa il minimo indispensabile ma lo fa come si deve.

L’audio non è male, con un volume massimo piuttosto alto e un suono gradevole anche se praticamente del tutto privo di bassi. Gli altoparlanti di questo MateBook D 16 2024 sono ottimi per le videochiamate (così come il microfono), e volendo vanno bene per guardarsi una serie TV. Non sono adatti per le orecchie più esigenti, ma in un portatile per studenti sono fantastici.

Come in altri aspetti, non c’è niente che non vada in queste caratteristiche, ma non c’è nemmeno niente di particolarmente notevole. Uno schermo Full HD con una luminosità “normale” e prestazioni cromatiche nella media. Tutto bene, ma forse un po poco per quello che costa.

Tastiera e Touchpad

La tastiera retroilluminata, arricchita da un tastierino numerico dedicato, è davvero molto buona per questa fascia di prezzo. La corsa da 1,5 mm è ottima, ed è associata a una risposta secca (ma non rigida) e molto precisa. Si scrive bene sin da subito, e si può scrivere velocemente. Una tastiera fantastica per uno studente che deve redarre lunghi testi o per un lavoratore che deve gestire molti documenti. Chiaramente la presenza del tastierino numerico è un bel vantaggio per chi usa fogli di calcolo.

Ciò che cambierei, in questa tastiera, riguarda la retroilluminazione: Huawei ha deciso di spegnerla dopo pochissimo tempo. Sicuramente è utile a risparmiare batteria, ma è una seccatura e vorrei poter disattivare questa funzione.

Il touchpad, con dimensioni di 12 x 7.3 cm, fornisce uno spazio sufficientemente ampio per gli input touch, compresi i gesti con tre e quattro dita. La sua reattività è un punto a favore, ed è anche preciso. Un’ottima interfaccia, anche se forse non è il miglior touchpad che abbiamo mai usato; fa quello che deve, lo fa bene e velocemente. Non gli si può chiedere di più.

Webcam e Microfono

Il comparto webcam e microfono del MateBook D 16 2024 integra una webcam 720p, che potrebbe sembrare un po’ poco per gli standard odierni ma che si è rivelata più che adeguata tanto alle videochiamate di lavoro quanto a quelle personali.

Se però ci tenete a una qualità dell’immagine superiore, con una vera risoluzione 1080p, dovreste guardare altrove. Un’esigenza che riguarda probabilmente solo chi fa streaming abitualmente, ma queste persone in genere prendono comunque una webcam esterna.

Similmente, il microfono funziona benissimo. Ho usato il Matebook D16 (2024) per fare chiamata con Google Meet, trovando che le altre persone sentivano la mia voce forte e chiaro, con una buona riduzione dei rumori esterni. Non potrete usare questo computer in un ambiente troppo rumoroso naturalmente, ma per le chiamate fatte da casa se la caverà alla grande.

Prestazioni

Il cuore pulsante del MateBook D 16 2024 è rappresentato dal processore Intel Core i9-13900H della serie Raptor Lake, quindi della scorsa generazione. Comunque parliamo di un processore molto potente, con 6 core performanti e 8 core efficienti.

Insieme a 16GB di RAM, questo compuer può gestire compiti impegnativi, e volendo potete montarci video o usare programmi di progettazione 3D - anche se chiaramente non è un laptop per creators né niente del genere.

Se lo si mette sotto pressione, comunque, il calore potrebbe diventare un problema. Le ventole partono abbastanza facilmente quando il lavoro si fa pesante, e potreste vedere un calo di prestazioni dovuto proprio a questo aspetto.

In generale è un laptop potente e versatile, adatto alla maggior parte dei compiti che si chiedono normalmente a un computer di questo tipo. È un eccellente strumento di lavoro e anche un più che valido notebook per studenti.

Va tutto bene, ma resta il fatto che parliamo di un processore Intel vecchio di una generazione. Questo significa, tra le altre cose, che il gaming è fuori discussione, mentre con processore Intel Core Ultra (configurato con la giusta potenza), qualche partita ogni tanto si può fare.

Batteria

Nel test di PCMark 10 dedicato alla produttività da ufficio, il Matebook D16 (2024) è durato 12 ore e 20. Un valore in linea con i modelli da 16 pollici, che si traduce in una mezza giornata abbondante di utilizzo. Lo potrete usare per circa 5 ore prima di dover cercare una presa di corrente. Non è un miracolo, ma non è male.

Conclusioni

Il nuovo Huawei MateBook D 16 2024 offre un design accattivante, un ampio schermo con buona qualità dell'immagine e una tastiera confortevole. Ha una potenza più che adeguata ai possibili scenari di utilizzo, anzi forse la versione che abbiamo provato è persino troppo potente, mentre quella meno costosa (e meno potente) sembra più consigliabile.

È un computer versatile e con la potenza che serve, ma non è adeguato al gaming, ha una sola porta USB-C e ha uno schermo che al massimo di può definire ordinario. Forse 1.400 euro è un investimento eccessivo, ma fortunatamente il prezzo di partenza è solo 650 euro (con una promozione in corso), e avrete comunque un processore più che adeguato, cioè un Intel Core i5 di 12esima generazione. Con un Core i5 di 13esima generazione il prezzo sale a 999 euro, e comunque ne vale la pena per avere quel pizzico di prestazioni in più.

La variante che abbiamo provato, con Intel Core i9-13900H, invece sembra un po’ più difficile da giustificare. Se vi serve un processore del genere, forse vorrete anche investire qualche centinaio di euro in più e prendere un laptop con grafica dedicata.

Concorrenza

Se cercate un computer da 16 pollici per un uso generale e non vi interessa il gaming, né volete una scheda integrata per altre ragioni, che cosa si può prendere in considerazione oltre a questo Matebook D16 (2024)?

Ebbene, l’aspetto interessante è che buona parte dei possibili concorrenti montano GPU Nvidia, magari non potentissime, che contribuiscono ad aumentare il prezzo.

Asus Vivobook Pro 16 / 16 X

Disponible in diverse varianti, il Vivobook costa circa 1800 euro, che è parecchio di più rispetto al Matebook. Ma avrete più potenza e una GPU dedicata che lo rende più indicato per i creator e il gaming occasionale.

IdeaPad Pro 5i

Un ottimo portatile marchiato Lenovo, con una CPU meno potente rispetto al Matebook, ma con una GPU Nvidia RTX 3050 - che non è certo un mostro di potenza ma è utile ad avere una “spintarella” in più quando serve. L’IdeaPad Pro 5i è disponibile a €1.350 circa.

LG gram 16Z90Q

La serie LG gram include alcuni tra i migliori notebook che abbiamo provato, in particolare il modello da 16 pollici, che unisce in un mix quasi perfetto design, potenza e leggerezza. Non è facilissimo da trovare, ma potrebbe costare un po’ meno di questo Matebook

Samsung Galaxy Book3

Samsung forse non è il primo nome che viene in mente quando si parla di notebook, ma d’altra parte non lo è nemmeno Huawei. Questo Galaxy Book 3 ha hardware e prestazioni simili, e un design che probabilmente troverete migliore rispetto al marchio cinese. Costa circa cento euro in meno e ha una porta USB-C in più.