Riciclare vecchio hardware per costruire un proprio cloud object storage: ora puoi

Nel panorama tecnologico odierno, la gestione efficiente e sicura dei dati è una priorità assoluta per le aziende di ogni dimensione. L’azienda bolognese Cubbit ha sviluppato DS3 Composer, una soluzione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui le imprese gestiscono il proprio storage cloud. Questa piattaforma permette di creare, in tempi estremamente rapidi, un cloud storage geo-distribuito, offrendo alle aziende il controllo totale sui propri dati, sull'infrastruttura e sui costi.

DS3 Composer si presenta come il primo "cloud enabler" al mondo, consentendo alle imprese di diventare provider del proprio cloud senza la necessità di investimenti infrastrutturali onerosi. La piattaforma permette di aggregare risorse provenienti da diverse fonti — cloud pubblici, infrastrutture on-premise o server edge — e di esporle come un repository compatibile con S3 attraverso un piano di controllo SaaS. Questo approccio offre una flessibilità senza precedenti, permettendo di adattare l'infrastruttura alle specifiche esigenze aziendali.

Una delle caratteristiche distintive di DS3 Composer è la possibilità di funzionare su qualsiasi hardware o macchina virtuale. Le aziende possono riutilizzare risorse esistenti o aggiungerne di nuove senza vincoli tecnologici, ottimizzando gli investimenti già effettuati. I dati vengono distribuiti tra i vari nodi per garantire la massima disponibilità del servizio e l'integrità delle informazioni, eliminando i rischi associati alla centralizzazione delle risorse. L'accesso ai dati può avvenire attraverso punti di accesso locali o pubblici, a seconda delle necessità operative e dei casi d'uso specifici.

L'interfaccia web intuitiva di DS3 Composer consente di gestire e configurare il cloud storage con facilità, senza la necessità di competenze tecniche avanzate. La piattaforma supporta inoltre la gestione multi-tenant, permettendo a diversi operatori o rivenditori di controllare in modo autonomo le risorse di storage, le configurazioni e le politiche di accesso. Questo rende DS3 Composer una soluzione ideale per aziende che operano in diversi settori o che gestiscono numerosi clienti con esigenze differenti.

Dal punto di vista della sicurezza, DS3 Composer offre funzionalità avanzate come la crittografia dei dati, il versionamento e il blocco degli oggetti. I dati vengono crittografati, frammentati e geo-distribuiti attraverso la rete, garantendo uno storage altamente resiliente e protetto da interruzioni o attacchi informatici. Cubbit infatti supporta fino a 15 nove di durabilità dei dati, un fattore superiore di diecimila volte rispetto agli standard di settore di 11 nove. La possibilità di definire esattamente dove i dati vengono archiviati, rispettando le leggi nazionali e internazionali in materia di protezione dei dati come il GDPR e la direttiva NIS2, assicura infine alle aziende il pieno controllo e la conformità con i requisiti normativi.

Un altro aspetto cruciale è la scalabilità della piattaforma. DS3 Composer è progettato per crescere insieme al business, consentendo di espandere lo storage da pochi terabyte a centinaia di petabyte con semplicità e senza necessità di investimenti iniziali ingenti. Questa caratteristica permette alle aziende di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato, senza doversi preoccupare dei limiti infrastrutturali. Inoltre, la rete geo-distribuita funziona con un singolo data domain, permettendo di salvare e operare sui dati localmente, all'edge, migliorando le performance e riducendo la latenza.

La compatibilità con Veeam, Nakivo e l'intero ecosistema S3 facilita l'integrazione di DS3 Composer con le soluzioni esistenti, riducendo i tempi e i costi di implementazione. Questo rende la piattaforma estremamente versatile, adatta a numerosi casi d'uso. Nel settore del backup e del recovery, ad esempio, offre prestazioni elevate con resilienza globale, assicurando che i dati siano sempre disponibili e protetti. Per l'archiviazione a lungo termine, consente di conservare grandi quantità di dati in modo economico e sicuro, ideale per informazioni che non necessitano di accesso frequente.

Nella gestione dei log, DS3 Composer permette di importare dati da qualsiasi fonte e di consolidarli per l'analisi, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Per il content delivery, ottimizza la larghezza di banda e migliora l'esperienza utente, rendendo i contenuti più accessibili e reattivi. Nel campo dell'Internet delle Cose, supporta l'elaborazione in tempo reale dei dati generati dai dispositivi connessi, offrendo scalabilità e un unico dominio dati al bordo della rete.

In ambito di intelligenza artificiale e machine learning, fornisce l'infrastruttura necessaria per applicazioni avanzate che richiedono l'elaborazione di grandi volumi di dati. Per la videosorveglianza, assicura un'archiviazione sicura dei flussi video, facilitando la collaborazione e garantendo la conformità normativa, fondamentale per aziende e istituzioni. Infine, nella data analytics, permette di archiviare i dati all'edge e di analizzarli nel cloud, migliorando la velocità e l'efficienza delle analisi, consentendo alle aziende di prendere decisioni informate in tempi rapidi.

In un'epoca in cui la protezione dei dati e la conformità normativa sono elementi chiave per il successo aziendale, DS3 Composer si pone come una risposta efficace alle sfide attuali. Offrendo una combinazione unica di flessibilità, sicurezza e controllo dei costi, la piattaforma di Cubbit rappresenta una svolta nella gestione dei dati aziendali. La possibilità di diventare protagonisti del proprio cloud, con un controllo assoluto su dati, infrastruttura e spese, non è mai stata così accessibile.

Per scoprire come DS3 Composer può trasformare la gestione dei dati nella tua azienda, è possibile visitare il sito web di Cubbit o contattare il team per una demo personalizzata.