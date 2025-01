L'ASL CN1 Cuneo abbraccia il cloud geo-distribuito di Cubbit

In un importante passo verso la modernizzazione dei propri sistemi informatici, l’ASL CN1 Cuneo ha adottato la soluzione di cloud storage S3 geo-distribuito offerta da Cubbit. Grazie a questa scelta, l’azienda sanitaria ha ottenuto una significativa riduzione dei costi di storage – pari al 50% – e una maggiore resilienza dei dati contro attacchi ransomware e disastri naturali, rispettando al contempo i più stringenti standard normativi europei e italiani.

Cubbit, startup bolognese specializzata in tecnologie di storage geo-distribuito, offre una piattaforma che consente all’ASL CN1 Cuneo di archiviare i propri dati con un livello di sicurezza conforme agli standard NIS2 e GDPR. Questa tecnologia garantisce anche la certificazione ACN, fondamentale per il settore pubblico italiano, permettendo di mantenere la piena sovranità sui dati all’interno dei confini nazionali.

La scelta di Cubbit risponde alla necessità di proteggere l’80% dei dati gestiti dall’ASL, classificati come critici dall’Agenzia Nazionale Italiana per la Cybersecurity (ACN). L’adozione di questa tecnologia è stata accompagnata da una strategia di backup basata sulla regola 3-2-1-1-0, gestita attraverso il software Veeam, che garantisce ridondanza e affidabilità nella gestione dei dati.

Prima di implementare Cubbit, l’ASL CN1 Cuneo si affidava a hyperscaler internazionali o soluzioni on-premise, entrambe rivelatesi costose e complesse. I servizi cloud tradizionali presentavano costi nascosti legati a banda, chiamate API e replicazione, mentre le infrastrutture locali richiedevano elevati investimenti iniziali e risorse IT dedicate.

Grazie a Cubbit, l’azienda sanitaria ha eliminato queste problematiche, beneficiando di un costo fisso e prevedibile per lo storage. Questa ottimizzazione consente all’ASL di reinvestire i risparmi per migliorare i servizi sanitari destinati alla popolazione di 173 comuni, serviti da oltre 3.500 dipendenti.

“Trovare una soluzione di storage che rispettasse gli standard NIS2 e riducesse i costi è stata una sfida,” ha dichiarato Andrea Saglietti, Responsabile Innovazione e Sicurezza Informatica dell’ASL CN1 Cuneo. “Con Cubbit abbiamo ottenuto risparmi significativi e migliorato la sicurezza dei dati, mantenendo il pieno controllo sulle informazioni sensibili.”

Alessandro Cillario, co-CEO di Cubbit, ha sottolineato come questa collaborazione dimostri il valore del cloud storage geo-distribuito per le organizzazioni sanitarie europee, che devono affrontare requisiti normativi rigorosi e minacce informatiche sempre più sofisticate.

Questa partnership rappresenta un modello per altre organizzazioni sanitarie e pubbliche in Europa, mostrando come la tecnologia di storage avanzata possa coniugare sicurezza, conformità normativa e risparmio economico. Investire in soluzioni innovative come Cubbit non solo migliora la protezione dei dati critici, ma consente di liberare risorse da destinare alla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.