Chi era in attesa delle soluzioni AMD Ryzen 7040HS “Phoenix”, nuovi processori di fascia media destinati a portatili sottili e performanti, dovrà pazientare ancora un po’ di tempo dato che, come riportato da un comunicato ufficiale AMD, il debutto di questi prodotti è stato rimandato al mese di aprile. La gamma Phoenix era stata svelata nel dettaglio al CES 2023 di gennaio e fa uso di un approccio a die monolitico. Oltre a essere basata sull’architettura Zen 4 Raphael, la serie 7040HS integra una iGPU RDNA 3 e un esclusivo modulo per l’accelerazione dei calcoli con l’IA, il tutto realizzato tramite il processo produttivo da 4nm di TSMC.

Il modello più potente di questa serie è dotato di 8 core e 16 thread, insieme a un totale di 40MB di cache, una frequenza massima di 5,2GHz e un TDP di 35-45W. Inizialmente, AMD aveva anticipato anche il supporto allo standard PCI-E 5.0, ma questa caratteristica è in seguito scomparsa nelle ultime slide che sono state diffuse in rete. Ad aver subito dei cambiamenti è anche la frequenza, che è stata ridotta per tutti i modelli Phoenix. Il motivo di questa decisione rimane sconosciuto, ma potrebbe dipendere dalla necessità di mantenere i consumi e il calore delle CPU sotto un determinato limite di TDP. Ovviamente la riduzione delle frequenze operative andrà a impattare direttamente le prestazioni dei processori, che in questo modo avranno un clock di fabbrica lievemente più basso delle precedenti aspettative.

Fonte: AMD

Da un recente attacco informatico subito da Gigabyte è inoltre emerso che questi processori potrebbero arrivare anche su socket AM5. Nello specifico, le informazioni rivelano tre categorie di processori Ryzen con socket AM5, appartenenti alla famiglia 19h, che include i chip Zen 3, Zen 3+ e Zen 4. Il tipo 2 (modelli 60h-6Fh) corrisponde alla serie Ryzen 7000, mentre il Tipo 1 (modelli 40h-4Fh) e 3 (modelli 70h-7Fh) non sono ancora disponibili. Si presume che il Tipo 1 possa essere la serie Ryzen 6000 (Rembrandt), mentre il Tipo 3 potrebbe essere la serie Ryzen 7040 (Phoenix): ve ne abbiamo parlato in questo articolo.