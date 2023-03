I processori Ryzen 7000 (Raphael) sono attualmente gli unici chip AMD basati sul socket AM5. Tuttavia, recenti informazioni emerse da un attacco informatico a Gigabyte suggeriscono un possibile passaggio delle APU Rembrandt e Phoenix dal settore mobile a quello desktop.

Le informazioni rivelano tre categorie di processori Ryzen con socket AM5, appartenenti alla famiglia 19h, che include i chip Zen 3, Zen 3+ e Zen 4. Il tipo 2 (modelli 60h-6Fh) corrisponde alla serie Ryzen 7000, mentre il Tipo 1 (modelli 40h-4Fh) e 3 (modelli 70h-7Fh) non sono ancora disponibili. Si presume che il Tipo 1 possa essere la serie Ryzen 6000 (Rembrandt), mentre il Tipo 3 potrebbe essere la serie Ryzen 7040 (Phoenix), già annunciata da AMD come APU mobile e di cui recentemente vi abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Rembrandt, realizzato da TSMC sul nodo a 6nm, è dotato di core Zen 3+ e GPU RDNA 2. Al contrario, Phoenix, basato sul nodo a 4nm, combina core Zen 4 e GPU RDNA 3, integrando anche la tecnologia XDNA, un engine AI basato su FPGA (acquisito da AMD tramite l’acquisto di Xilinx). Le versioni mobile di Rembrandt e Phoenix raggiungono un massimo di 8 core e 16 thread, in linea con le precedenti APU desktop di AMD.

Entrambe le APU supporteranno le memorie DDR5, con una capacità massima di due moduli di memoria per canale. Tuttavia, non saranno dotate di connettività PCIe 5.0, offrendo solamente 20 linee PCIe 4.0, il 29% in meno rispetto alle 28 di Raphael. Le opzioni di connettività varieranno tra le tre diverse famiglie di processori Ryzen: Rembrandt (modello 40h) fornirà tre porte USB 3.2 Type-C, mentre un’altra variante (modello 44h) offrirà due porte USB 4 e una porta USB 3.2 Type-C. Phoenix, invece, avrà presumibilmente due porte USB 4 e una porta USB 3.2 Type-C.

Nonostante le APU non abbiano ricevuto l’attenzione che meritano nelle ultime generazioni, con l’ultimo modello lanciato da AMD risalente alla serie Ryzen 5000G (Cezanne) nel 2021 con CPU Zen 3 e GPU Vega, è giunto finalmente il momento di un upgrade sostanziale con Rembrandt e Phoenix.