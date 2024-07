Risparmia 230€ sul miniPC Acemagic AM18: ottime prestazioni in uno spazio ridotto!

Se siete alla ricerca di un miniPC potente e versatile, l'offerta di Amazon inerente al modello Acemagic AM18 potrebbe essere esattamente ciò che fa per voi. Questo dispositivo è in grado di gestire qualsiasi attività, dalle operazioni di ufficio più complesse ai videogiochi. Grazie a un'offerta imperdibile, potete acquistare il miniPC Acemagic AM18 a soli 619€, approfittando di un sconto di 230€ sul prezzo di listino di 849€, attivabile tramite un coupon sulla pagina del prodotto. Non è solo un investimento in un dispositivo all'avanguardia, ma anche un'opportunità per ottenere il massimo dal vostro budget. Se invece preferite un PC più classico, date un'occhiata a questa configurazione che potete realizzare a un prezzo molto simile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 230€ durante il checkout

Acemagic AM18, chi dovrebbe acquistarlo?

Acemagic AM18 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di buone prestazioni senza occupare troppo spazio. Con il processore AMD Ryzen 7 7840HS, che raggiunge velocità fino a 5,1 GHz, e la GPU AMD Radeon 780M, questo piccolo mostro è in grado di farvi vivere un'esperienza di gioco immersiva, paragonabile a quella offerta da sistemi molto più ingombranti. Grazie ai 32 GB di RAM DDR5 e all'SSD PCIe 4.0 da 1 TB, espandibili rispettivamente fino a 64GB e 2TB, risponde perfettamente alle esigenze di chi non vuole compromessi in termini di velocità e spazio di archiviazione per i loro giochi preferiti.

Pensato non solo per i giocatori ma anche per i creatori di contenuti, Acemagic AM18 permette di pilotare fino a tre display con una risoluzione fino a 8K 60Hz e supporta diversi codec hardware avanzati, offrendo così una solida base per l'editing video e la produzione di contenuti. Inoltre, grazie a una vasta gamma di interfacce USB, inclusa la USB 4 Type-C, e alla connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2, questo mini PC si dimostra adatto anche per l'uso quotidiano in ufficio o come media center.

In definitiva, se state cercando un miniPC che coniughi prestazioni eccellenti, ampia capacità di memoria e design compatto a un prezzo imbattibile, Acemagic AM18 è la scelta ideale. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: con uno sconto di 230€, potrete portare a casa una macchina potente e versatile, perfetta per ogni vostra esigenza tecnologica. Approfittate subito del coupon disponibile sulla pagina del prodotto e godetevi un dispositivo all'avanguardia a un prezzo straordinario!

Vedi offerta su Amazon