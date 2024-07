Risparmia il 40% su questo mouse gaming Corsair, perfetto per gli eSports!

Se siete ricerca di un mouse gaming performante, Amazon ha la soluzione perfetta per voi. Grazie a uno sconto del 40%, potete acquistare il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series a soli 35,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco senza spendere una fortuna.

Corsair Sabre RGB Pro Champion Series, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è stato sviluppato in collaborazione con i principali professionisti degli eSport, risultando ideale per i giocatori che cercano un vantaggio competitivo. Questo mouse, uno dei migliori da gaming, è progettato per essere ultraleggero e agile, pesando solo 74 grammi, il che lo rende perfetto per movimenti rapidi e precisi. Nonostante il suo peso ridotto, il Corsair Sabre RGB Pro vanta una struttura robusta, capace di resistere alle sessioni di gioco più intense.

Una delle caratteristiche distintive del Corsair Sabre RGB Pro è l'integrazione dei tasti QuickStrike, che sono sospesi senza spazio tra i pulsanti principali e gli interruttori. Questo design innovativo assicura che ogni clic sia immediato, migliorando la reattività durante le partite più frenetiche. Inoltre, la tecnologia AXON Hyper-Processing di Corsair consente di trasmettere movimenti e clic al PC fino a otto volte più velocemente rispetto ai mouse da gioco convenzionali, grazie all'hyper-polling a 8000 Hz.

Il sensore ottico PixArt PMW3392 con 18.000 DPI regolabili offre una precisione eccezionale, con un tracciamento fino a 450 IPS e un'accelerazione di 50 G. Questo sensore può essere personalizzato con incrementi di risoluzione di 1 DPI, consentendovi di adattare il mouse alle vostre esigenze specifiche. La retroilluminazione RGB dinamica a 2 zone aggiunge un tocco di stile, permettendovi di scegliere tra effetti di luce preimpostati o di creare combinazioni uniche utilizzando il software iCUE di Corsair.

Non perdete l'occasione di portare a casa il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series a un prezzo scontato su Amazon. Approfittate di questa offerta e migliorate la vostra performance di gioco con un mouse progettato per i campioni. Con un sconto del 40% sul prezzo consigliato, questo è il momento perfetto per aggiornare il vostro mouse e fare un salto di qualità nelle vostre competizioni.

Vedi offerta su Amazon