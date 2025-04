realme 12 Pro 5G: prestazioni TOP e design elegante in OFFERTA SPECIALE!

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G con prestazioni di alto livello e un design elegante, l'offerta attuale su Amazon inerente al realme 12 Pro 5G potrebbe catturare la vostra attenzione. Disponibile a soli 249€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 449,99€, questo dispositivo offre caratteristiche tecniche di prim'ordine a un prezzo estremamente competitivo.​

realme 12 Pro 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Realme 12 Pro 5G è dotato di una fotocamera telescopica per ritratti da 32 MP con zoom ottico 2x, che consente di catturare immagini dettagliate e nitide. La fotocamera principale utilizza il sensore Sony IMX882 con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), garantendo scatti di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. L'algoritmo MasterShot omnifocale migliora ulteriormente l'esperienza fotografica, offrendo una gamma dinamica superiore e colori realistici.

Il dispositivo presenta un display curvo da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. La tecnologia Pro-XDR riproduce fedelmente la gamma dinamica delle foto HDR, mentre la dimming PWM a 2.160Hz protegge la vista durante l'uso prolungato. ​

Sotto la scocca, realme 12 Pro 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, garantendo prestazioni elevate e multitasking senza intoppi. Il sistema di raffreddamento VC da 3.394 mm² assicura un'efficace dissipazione del calore, mantenendo il dispositivo alla temperatura ottimale anche durante l'uso intenso.

La batteria da 5.000mAh offre un'autonomia prolungata, mentre la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 67W permette di raggiungere il 50% di carica in soli 19 minuti, assicurando che il vostro smartphone sia sempre pronto all'uso. ​

Il design di realme 12 Pro 5G è frutto della collaborazione con il designer Ollivier Savéo, noto per il suo lavoro con marchi di orologi di lusso. Il risultato è uno smartphone con una cornice dorata zigrinata e una finitura in pelle vegana premium, che conferisce al dispositivo un aspetto sofisticato e distintivo.

Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera uno smartphone all'avanguardia a un prezzo vantaggioso. Non lasciatevi sfuggire realme 12 Pro 5G su Amazon a soli 249€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

