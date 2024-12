Rivoluzione nel marketing digitale: campagne in un click grazie all'IA

Promeo, un nuovo software che sfrutta l'intelligenza artificiale per il marketing e il design, è stato realizzato per consentire agli utenti di creare materiali promozionali di alta qualità con il minimo sforzo. La piattaforma sfrutta le capacità avanzate dei processori Intel Core Ultra per l'elaborazione IA locale, garantendo privacy e velocità.

Il software integra tecnologie NPU e GPU per eseguire localmente i compiti di intelligenza artificiale, eliminando così le limitazioni tipiche delle soluzioni basate sul cloud come i problemi di funzionamento offline e i rischi di perdita di dati. Questa caratteristica rappresenta un importante passo avanti nell'uso dell'AI per la creatività digitale.

Promeo offre creatività realizzata tramite IA con elaborazione locale per privacy e velocità

Tra le funzionalità chiave di Promeo ci sono AI Magic Designer e AI Cowriter, che permettono di creare design e testi modificabili utilizzando semplici prompt. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti visivi e testuali personalizzati per le loro campagne di marketing.

Il software è stato presentato durante Microsoft Ignite, dove i partecipanti hanno potuto testarlo su nuovi PC Copilot+ equipaggiati con processori Intel. Vincent Lin, Presidente del Digital Media Business di CyberLink, ha commentato: "CyberLink è entusiasta di aver presentato Promeo durante Microsoft Ignite. Le funzionalità di IA generativa on-device di Promeo dimostrano il nostro impegno nello sviluppare soluzioni Gen-AI che migliorano la produttività e garantiscono la protezione della privacy dei dati".

Questa nuova soluzione si inserisce nel crescente trend di strumenti IA per il marketing digitale, offrendo un approccio innovativo che unisce potenza creativa e sicurezza dei dati. La possibilità di elaborare l'AI localmente apre nuove opportunità per le aziende che desiderano sfruttare queste tecnologie mantenendo il pieno controllo delle proprie informazioni.

Con Promeo, CyberLink punta a ridefinire gli standard nel campo del marketing assistito dall'intelligenza artificiale, offrendo una piattaforma all'avanguardia che bilancia efficacemente creatività, produttività e protezione dei dati sensibili.