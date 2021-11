RTX 2060 12GB, spuntano le specifiche tecniche

Finora della famigerata RTX 2060 12GB si sapeva solamente la quantità di memoria video, ma finalmente alcune indiscrezioni riportate da Videocardz fanno luce anche sulle altre specifiche tecniche della scheda.

Stando alle voci di corridoio, la nuova RTX 2060 sarebbe equipaggiata con 2176 Cuda core, gli stessi della RTX 2060 SUPER. Il TDP sarebbe più alto e pari a 184W, contro i 175W della RTX 2060 SUPER e il 160W della RTX 2060 “base”. Sulla carta, la RTX 2060 12GB avrebbe le stesse caratteristiche della RTX 2060 SUPER, fatta eccezione per il bandwidth della memoria che sfrutterebbe un bus 192 bit, contro quello 256 bit della variante SUPER.

Videocardz ammette di avere qualche dubbio su queste informazioni, ma le stesse sono state confermate da tre fonti differenti, le quali hanno ricevuto tutte le stesse specifiche: 2176 Cuda core, 12GB di memoria GDDR6 a 14Gbps, bus 192 bit e TDP di 184 watt. Non si hanno invece informazioni certe in merito alle frequenze: due delle fonti affermano che la scheda operi a 1650MHz, ma alcune varianti overcloccate di fabbrica sembrano in grado di arrivare a 1690MHz. In ultimo, la RTX 2060 12GB non dovrebbe supportare né il PCIe 4.0 né il Resizable BAR.

Se le indiscrezioni precedenti dovessero rivelarsi corrette, la RTX 2060 12GB dovrebbe essere annunciata il prossimo 7 dicembre come alternativa economica alla RTX 3060, anch’essa equipaggiata con 12GB di memoria. La RTX 3060 è tra l’8% e il 10% più veloce di una RTX 2060 SUPER, che (se le specifiche trapelate fossero confermate) offrirebbe prestazioni simili a quelle della RTX 2060 12GB.