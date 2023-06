Se siete appassionati di emulazione e volete provare i giochi di Nintendo Switch sul vostro PC, forse dovreste evitare la nuova scheda grafica Nvidia RTX 4060 Ti. Secondo gli sviluppatori di Yuzu, uno dei principali emulatori di Switch, questa GPU è un passo indietro rispetto alla generazione precedente e presenta diversi problemi di compatibilità e prestazioni.

In un post sul loro blog, gli sviluppatori di Yuzu hanno spiegato che la RTX 4060 Ti ha una serie di limitazioni che la rendono inadatta per l’emulazione. Innanzitutto, la scheda ha una larghezza di banda della memoria molto bassa, solo 288GB/s, a causa del bus a 128 bit. Questo significa che la GPU non riesce a trasferire i dati in modo efficiente e crea un collo di bottiglia per le operazioni grafiche.

Inoltre, la RTX 4060 Ti ha una cache L2 molto piccola, solo 32MB, che è insufficiente per gestire le texture e i buffer utilizzati dall’emulatore. Questo porta a frequenti stalli della GPU e a una riduzione del frame rate. Gli sviluppatori hanno anche riscontrato problemi con il driver Nvidia, che non supporta alcune funzionalità necessarie per l’emulazione, come il buffer storage e il bindless texture.

Gli sviluppatori hanno confrontato la RTX 4060 Ti con la RTX 3060 Ti, una scheda della generazione precedente che ha una larghezza di banda della memoria di 448GB/s, una cache L2 di 48MB e un supporto completo alle funzionalità richieste dagli emulatori. I risultati sono stati impietosi: la RTX 3060 Ti ha superato la RTX 4060 Ti in tutti i test, offrendo una maggiore fluidità e stabilità.

Gli sviluppatori hanno concluso che la RTX 4060 Ti è un’enorme passo indietro rispetto alla RTX 3060 Ti e che non la consigliano a chi vuole emulare i giochi di Nintendo Switch sul PC. Hanno anche espresso dubbi sulla RTX 4060, che ha caratteristiche simili alla RTX 4060 Ti ma con meno core CUDA.